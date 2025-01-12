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科伦坡港口城首个永久建筑正式开工建设

2025年01月12日09:34 | 来源：新华网
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新华社科伦坡1月11日电（记者伍岳 陈冬书）斯里兰卡科伦坡港口城首个永久建筑——游艇码头商业项目10日举行开工仪式。科伦坡港口城是斯中两国共建“一带一路”的重点合作项目，此次港口城内首个永久建筑正式开工，标志着港口城项目建设进入新阶段。

斯里兰卡外交部长维吉塔·赫拉特表示，科伦坡港口城是斯吸引外商投资和提升国际形象的重要平台。游艇码头商业项目的开发，将填补南亚地区高端海事服务的空白，吸引更多高净值游客，推动斯里兰卡成为区域旅游和投资的新热点。港口城的建设将促进斯中文化和经济合作，并助力实现旅游创收目标。

科伦坡港口城经济委员会主席哈沙·阿马拉塞克拉表示，科伦坡港口城将不断为斯里兰卡经济注入新动力。新项目的开工建设不仅有助于港口城创造更多就业机会，还将更有力地吸引国际高端品牌入驻，从而有助于斯里兰卡经济复苏。

据介绍，游艇码头商业项目占地面积约20400平方米，建筑面积约49000平方米。科伦坡港口城项目公司总经理熊洪峰表示，新项目的开工将显著改善港口城形象，有效提振投资信心。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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