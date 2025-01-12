新华社华盛顿1月10日电（记者熊茂伶）美国总统拜登10日表示，阻止加利福尼亚州山火进一步蔓延取得了一定进展，但仍有“很长的路要走”。

拜登当天在发表加州山火应对简报前作出上述表态。他说，在过去一夜，地方、州和联邦消防员一定程度上遏制了火势蔓延：帕萨迪纳的火势控制住了3%，帕西菲克帕利塞兹的火势控制住了8%，文图拉的火势控制住了35%。而在此前一天，这些地方的山火大多处于失控蔓延状态。

拜登表示，这是加州历史上“最严重”的一次山火，联邦政府将继续给州和地方政府提供支持，尽快彻底扑灭这些火灾。他说，他已在前一天指示联邦政府承担州政府100%的救灾费用，用于支付清除废墟、临时住宿和救灾人员加班费等费用。以往联邦政府通常承担州政府75%的救灾费用。

拜登还表示，联邦紧急措施署已启动“紧急需求援助计划”，向灾民提供750美元的一次性补助，以便他们购买水、奶粉、汽油和处方药等生活必需品。

加州州长加文·纽森表示，救灾团队借助有利风势在外围防线取得进展，已派出固定翼飞机和直升机进行支援，但目前仍有15万人亟待强制撤离。

美国卫生与公共服务部长哈维尔·贝塞拉10日宣布加州进入公共卫生紧急状态，并称联邦政府将尽全力协助加州官员应对山火造成的健康危机。同日洛杉矶县发布公告称，受山火和风暴影响，当地进入卫生紧急状态，并禁止使用强力鼓风机以减少山火烟尘造成的健康风险。

截至10日，加州山火已造成至少11人死亡，上万栋房屋被烧毁。

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