新华社达卡1月11日电（记者孙楠）孟加拉国首都达卡10日举行“欢乐春节”庙会，数千名孟加拉国民众前往体验中国春节文化，现场一片欢声笑语。

舞台上，舞龙、舞狮、武术、器乐演奏、国风舞蹈等节目精彩迭出；写春联、剪窗花、做漆扇等体验活动人头攒动；糖葫芦、发糕、饺子等中国美食让品尝者赞不绝口。

达卡市民萨瓦尔带着妻子和两个儿子一早就来到活动现场，小朋友投壶、猜谜、写汉字，玩得不亦乐乎。萨瓦尔说，中国节日在孟加拉国的影响力正在与日俱增，今天的活动是增进双方民众互爱互敬互信的一个很好的平台。

“我们从中了解了中国的生肖文化，知道了2025年是中国农历蛇年。希望这样的活动越来越多。”另一名达卡市民塔赫辛说。

中国驻孟加拉国大使姚文致辞表示：“我们相聚在‘欢乐春节’庙会，共同庆祝中华民族最重要的传统佳节，隆重拉开中孟建交50周年和‘人文交流年’系列活动的帷幕。”

孟加拉国临时政府文化顾问法鲁基在致辞中表达了对中国春节文化的喜爱。他表示：“未来，孟中人文交流一定会越来越精彩纷呈。”

本届“欢乐春节”庙会由中国文化和旅游部、中国驻孟加拉国大使馆主办，孟加拉国华侨华人联合会承办，是2025达卡“欢乐春节”系列活动的首场活动。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)