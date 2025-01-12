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中东战地手记丨在苏丹港的帐篷下，他们艰难求生

2025年01月12日09:31 | 来源：新华网
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新华社喀土穆1月11日电 中东战地手记｜在苏丹港的帐篷下，他们艰难求生

新华社记者法耶兹·扎基

2023年4月，苏丹首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延，数十万人涌入红海州首府苏丹港，红海州政府在这座原本安宁的海滨小城建起80个收容所，为这些无家可归的人提供栖身地。

记者日前来到苏丹港西郊最大的一个收容中心。刚下车，异味扑面而来，垃圾遍地。收容中心负责人阿拉丁·艾哈迈德说，这里由一所学校改造而成，有330个简易帐篷，每个帐篷里平均住着两三个家庭。

收容中心东边一个旧帐篷里，40岁的阿斯玛正搅着一锅扁豆汤，几个稍大的孩子围在锅旁，一个婴儿躺在旁边的纸板上。阿斯玛指指面前的旧桌椅和泥泞地上的几个水桶，示意这就是主要家当。“还有一个大袋子，重要证件都在里面，不知已被淋湿几次。”

阿斯玛一家原本住在首都喀土穆西部的恩图曼市。战事一爆发，她的丈夫就失踪了，没过几天，二儿子也被抓走。回忆起家庭遭遇的重大变故，阿斯玛言语哽咽，泪水在眼眶里打转。“虽然孩子被放回来了，可我丈夫至今仍下落不明，估计凶多吉少。”

丈夫失踪后，阿斯玛无法忍受武装人员上门骚扰，独自拉扯孩子们一路向东北逃。途中，她值钱的东西都被抢走。阿斯玛说，到苏丹港时已身无分文，在这里举目无亲，只能流浪街头，“我用树枝和破布搭了个小窝棚，勉强过活”。

7个月前，阿斯玛一家住进收容中心，可境况并未好多少。“我没有收入，甚至无法保证让孩子每天吃上一顿饭。”阿斯玛说，附近大饼店的好心店主偶尔会送些扁豆和干饼，这就是一家人的主要食物。

见到伊赫桑·穆罕默德时，已过午饭时间，她怀中6个月大的婴儿哇哇大哭。“我领不到援助物资，自己都吃不饱，哪有母乳喂孩子？”

和阿斯玛一样，生活在这个收容中心的人大多买不起床，无论是老人还是孩子，都得睡在地上。8个月前，伊赫桑带着4个孩子几经波折来到收容中心，与另一家6口人挤在一个10余平方米的帐篷里。“赶上又湿又热的季节，不少人得了皮肤病。”

对于生活在收容中心里的人来说，即使患病也无药可吃。阿斯玛6岁和14岁的儿子一个患哮喘、一个有糖尿病，却一直没有药物，“单是缓解哮喘的药，每月就要花上十几美元，我根本负担不起”。阿斯玛脸上满是自责和无奈。

为帮母亲分担压力，作为长子，16岁的阿里在30多公里外的市场找了份工作，每天早出晚归。“我一个月差不多赚50美元，这点钱还不够一家人吃饭。”阿里说话时全无表情，阿斯玛轻拍儿子的肩膀。

在食物和就医都无法保证的情况下，读书对于收容中心里的孩子们来说更是奢望。伊赫桑有两个孩子已到学龄，可对收容中心的孩子们来说，无学可上是普遍问题。伊赫桑只能自己教他们读书写字。她说，“教育关乎孩子的未来，战火已经毁了下一代人”。

2025年，战火仍在延宕。截至目前，冲突已造成苏丹近3万人丧生，逾1225万人流离失所。（翻译整理：张猛）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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