新华社德国波恩1月11日电 专访｜应对气候变化刻不容缓——访欧盟气候监测机构科学家尼古拉斯

新华社记者褚怡 丁英华 张兆卿

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局10日确认，2024年成为自1850年有相关记录以来最热的年份，多项关键气候指标破纪录。该机构科学家尤利恩·尼古拉斯日前在德国波恩接受新华社专访时说，应对日益严峻的气候危机已刻不容缓，必须采取果断的全球行动以减缓其严重影响。

“我们必须竭尽全力尽快减少全球温室气体排放。”尼古拉斯说，气温的每一点细微上升，即便是零点几度，都可能引发更为严重且广泛的环境连锁反应。

哥白尼气候变化服务局10日还确认，2024年是首个全球平均气温比工业化前水平高出1.5摄氏度以上的年份。2024年除7月份以外，全年其他月份全球月平均气温也都比工业化前水平高出1.5摄氏度以上。

该机构称，上述数据并不意味着全球平均气温升幅已突破《巴黎协定》提出的把升温控制在1.5摄氏度以内的理想目标。《巴黎协定》相关表述指全球多年的长期变暖情况，而非某年或某月一时升幅突破这一目标。

尼古拉斯认为，厄尔尼诺/南方涛动现象（ENSO）的演变等因素也导致了2024年的温度异常，但人类活动导致的气候变化是全球地表和海洋表面温度急剧上升的主要因素。“我们正逐步且危险地趋近于一个持续高温的新常态，这将带来更为灾难性的气候影响。”他说。

2024年，全球范围内极端气候事件的频发延续了过往几年的趋势，欧洲是受影响最严重的地区之一。意大利、法国和西班牙夏季遭遇持续高温，部分地区气温屡创新高，对公众健康构成严重威胁；希腊则遭遇了约9500起森林火灾。尼古拉斯说：“由于人口密度较大且变暖速度快于许多其他地区，欧洲对气候变化的影响表现出高度敏感性。”

“持续高温不仅直接威胁生命安全，还严重扰乱粮食供应链的稳定性，并对自然生态系统造成了难以逆转的破坏。”他说，“2024年，我们目睹了热浪、干旱和极端降雨等气候灾害的频率和强度显著上升，这些现象正逐渐进入世界多地民众的日常生活。”

此外，随着气候变化的持续加剧，农业与城市环境正面临着前所未有的挑战。尼古拉斯以2024年西班牙巴伦西亚自治区遭遇的灾难性洪水为例说：“某些区域在极短时间内的降水量相当于其全年降水总量。即便是最为先进的基础设施体系，在面对气候变化不断加剧的冲击时也显得力不从心。”他呼吁加快构建更为高效的预警系统、对基础设施进行必要的升级，并着力提升城市与农业系统的韧性。

尽管尼古拉斯认为，随着厄尔尼诺现象的影响逐渐消退，2025年的全球气温或许不会再刷新纪录，但他指出，极端气候事件仍将成为全球常态。“2025年极有可能跻身有记录以来最热年份之一……由于二氧化碳排放量依然维持在历史高位，长期变暖的趋势只会愈演愈烈。”他说，“气候变化的步伐日益加快，留给我们采取行动的时间窗口正迅速收窄，当下正是我们采取行动、积极应对气候变化的关键时刻。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)