新华社北京1月11日电 题：西方多国政局何以接连“洗牌”

新华社记者

加拿大总理特鲁多日前在反对党和执政党双重压力下，宣布辞去执政党自由党领袖职务，并表示将在自由党选出新领袖后辞去总理职务。过去一年来，美国、英国、法国、德国等西方大国执政党或执政联盟纷纷在选举中失势，政治格局重新洗牌。

分析人士认为，如此政坛变化一方面是由这些国家执政联盟或执政党内部矛盾或争斗所引发，更重要的是反映出民众对西方政治精英阶层严重脱离民意的失望和愤怒。

民生艰辛“推倒”加拿大政府

特鲁多是全球范围内最新一位因选民不满情绪上升而被赶下台的在任者。1月6日上午，特鲁多在位于加拿大首都渥太华的总理府门外做辞职演讲时，双腿在寒风中不停颤抖。几小时前，总理府四公里外一名40多岁的流浪汉因心脏骤停被送医后身亡，他前一晚在零下24摄氏度的寒风中过夜。

“路有冻死骨”的残酷现实是加拿大政府施政不力、民生艰辛的一个写照。据不完全统计，加拿大全国有超过15万人无家可归，分布在各大城市。收容中心“渥太华使命”的一名代表波特说，据统计渥太华有3000多人无家可归，“但我们倾向于认为实际数字比这要高”。

近年来，住房危机、生活成本飙升等问题引发加拿大民众不满，特鲁多政府支持率持续低迷，要求其辞职的声音也越来越多。反对党指责特鲁多政府政策与民众实际需求脱节：未能有效抑制房价飞涨和提升民众收入水平；移民政策过于激进，给住房、就业、医疗等带来巨大压力；绿色碳税政策增加了企业运营成本等。

特鲁多政府内部也面临分裂。德国新闻电视频道网站说，特鲁多在开始担任总理之初承诺推行“积极政策”。然而，越来越多人指责他没有兑现承诺，要求他辞职的呼声越来越高。2024年7月以来，加拿大联邦政府已有9名部长宣布辞职或不再参加下届联邦大选。加拿大前副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰在辞职信中说：“我们围绕加拿大的最佳前进道路存在分歧。”

加拿大人玛丽斯·卡西维在接受媒体采访时说，特鲁多宣布辞职像结束了一个时代，“这是一个正确的决定”。

“没有灵丹妙药可以恢复民众对政治的信任”

过去一年来，美、英、法、德等多个西方大国遭遇执政党更替或政府不稳等局面。美国民主党在大选中失去政府及国会两院控制权；英国保守党长达14年的执政被工党终结；法国一年内三换总理；德国执政联盟因内部矛盾解体，总理朔尔茨沦为少数派政府领导人，主动触发联邦议院选举提前举行……

分析人士指出，不少西方大国面对国力下降、经济放缓、移民冲击等难题，但执政的精英阶层或被金钱政治操控，或被利益集团裹挟，忽视民众基本诉求和期盼，最终失去民意支持，遭遇政治变局。

美国盖洛普公司2024年12月一份调查显示，多数美国民众不认可拜登总统和国会，对经济持负面评价，对国家发展方向也感到不满，仅39%的民众认可拜登工作表现，17%的民众认可国会表现。美国经济学家杰弗里·萨克斯指出，美国政治机构功能失调日益严重，主要原因是被富人、大企业、特定利益集团的竞选资金所腐蚀，导致国会和白宫寻求的政策脱离公众利益，公众对政府的信心下降。

英国保守党选举失利，一方面原因是其未能解决民众真正关心的生计问题，包括食品、能源、住房等价格高企，看病难、看病慢，多个行业从业者因工资、工作条件等出现劳资纠纷而多次罢工。另一方面，保守党政府内讧不断，首相频繁更换，政客不顾民众诉求却热衷于权力争斗，使民众对政府失去信任。英国舆观调查公司2024年一份报告显示，73%的选民认为政客并不真正关心民众诉求，49%的选民则“几乎从不”相信政府会将国家需求置于党派利益之上。

作为欧洲发展“双引擎”的法国和德国也相继出现政治变局。法国民意分析人士塞利娜·布拉克指出，2019年以来，各种批评不断累积，导致法国民众不信任总统马克龙。2019年，马克龙宣布启动持续数月的全国大讨论，以应对“黄马甲”运动引发的社会危机，凝聚社会对推进改革的共识，但民众批评马克龙此后并没有认真考虑他们的建议。

德国朔尔茨政府执政期间，乌克兰危机升级引发的能源危机导致能源价格飙升、通胀加剧、经济增长乏力、失业率上升，严重影响民众生活水平，民众对政府不满情绪日益高涨。德国《商报》指出，朔尔茨政府因经济政策争议而失败，暴露其领导力和执政经验缺失。同济大学德国研究中心副主任伍慧萍说，德国民众对现状的不满表明，政府内部面临诸多分歧，在解决民众实际关切方面存在不足，未能回应他们的诉求。

有媒体如此形容近期多国政坛的困局：“这显然是个不满的冬天。”德国《青年世界报》则刊文说：“西方多国政局风雨飘摇。”

英国智库公共政策研究所执行总监哈里·奎尔特-平纳指出，“没有灵丹妙药可以恢复民众对政治的信任……仅仅更换首相或执政党并不能解决问题。我们需要对经济和政治进行深入改革”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)