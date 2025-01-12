新华社雅加达1月11日电 专访｜加入金砖合作机制将为印尼带来发展新机遇——访印尼学者贾亚迪

新华社记者陶方伟

“加入金砖合作机制对印度尼西亚国内经济和其国际贸易格局都具有深远的战略意义。”印尼－中国伙伴关系研究中心经济专家亚历山大·迈克尔·贾亚迪日前接受新华社记者专访时表示。

在贾亚迪看来，金砖国家合作机制成立以来，对全球经济的影响力不容小觑，“2024年1月，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式参与金砖国家合作，金砖国家的实力进一步增强”。

今年1月1日，哈萨克斯坦、马来西亚、古巴、玻利维亚等多国成为金砖伙伴国。1月6日，作为2025年金砖国家轮值主席国，巴西宣布印尼成为金砖正式成员。

贾亚迪认为，金砖合作机制是发展中国家之间相互学习和分享最佳实践经验的平台，旨在通过贸易和金融交流为成员国带来实实在在的利益。

贾亚迪说：“中国与非洲分享可再生能源技术，印度和巴西与非洲分享关于热带农业的经验。这些合作都体现了金砖国家在经济领域交流和实践的核心原则。”

贾亚迪表示，中国是印尼最大的贸易伙伴，印尼加入金砖合作机制后，与中国在经贸领域的合作将进一步加深。此外，印尼与其他金砖国家的贸易关系同样值得关注。“印尼与中国和印度的贸易潜力巨大，未来可以进一步扩大印尼产品的出口市场。”

贾亚迪说，印尼还应进一步扩大在非洲的市场，应着力推动南南合作。“这种合作鼓励发展中国家在没有附加政治或经济条件的情况下，寻找自我发展的解决方案，对于摆脱贫困、不平等和应对气候变化等共同挑战尤为重要。”

贾亚迪还说，对于印尼而言，建立健康的投资生态系统至关重要，“印尼政府需要积极推动互利共赢的合作，扩大市场准入，并确保金砖成员国资格为印尼经济带来实质利益”。

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