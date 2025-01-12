新华社华盛顿1月11日电（记者邓仙来）美国新闻网站阿克西奥斯11日报道说，丹麦政府已通过私下渠道向美国候任总统特朗普的团队传递信息，表示愿就强化格陵兰岛安全或增加美国在该岛军事存在等问题进行讨论，但拒绝将格陵兰岛出售给美国。

报道引述匿名消息人士的话说，丹麦政府希望避免与即将就职的特朗普政府发生公开冲突，要求特朗普团队澄清特朗普近日一系列涉及格陵兰岛言论的准确含义。除出售格陵兰岛外，丹麦政府已准备好就美国在格陵兰岛的其他一切诉求与特朗普团队进行讨论。

据报道，丹麦首相弗雷泽里克森10日在哥本哈根与格陵兰岛自治政府总理埃格德讨论格陵兰岛问题。弗雷泽里克森在随后召开的新闻发布会上表示，自己提出要同特朗普会面。埃格德也表示愿与特朗普会面，并强调“格陵兰岛是格陵兰人的，我们既不想当丹麦人，也不想当美国人，我们想当格陵兰人”。

2024年11月美国总统选举以来，胜选的特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿。特朗普1月7日表示，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取格陵兰岛控制权的可能性。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

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