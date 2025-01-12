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黎巴嫩看守总理访问叙利亚

2025年01月12日09:19 | 来源：新华网
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新华社大马士革1月11日电（记者冀泽 程帅朋）据叙利亚《祖国报》11日报道，“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉和叙过渡政府外长阿萨德·哈桑·希巴尼当天在首都大马士革与到访的黎巴嫩看守总理纳吉布·米卡提举行会见。

米卡提表示，双方讨论了黎叙关系、边境管理、叙利亚难民及地区面临的共同挑战等问题。他说，黎巴嫩支持叙利亚人民的期待，“只要叙利亚好，黎巴嫩就好”。

沙拉说，叙利亚将与所有黎巴嫩人“保持同等距离”。叙黎关系将是“长期的、战略性的关系”。此次叙黎双方讨论了许多问题，最重要的是边境管理问题。叙利亚当前的首要任务是安顿好内部局势，控制好安全局势，并严格限制武器流入叙利亚。

据叙利亚媒体报道，叙黎边境本月初曾发生小规模交火致5名黎巴嫩士兵受伤，叙方表示将采取措施避免类似事件重演。约瑟夫·奥恩9日当选黎巴嫩总统后表示，黎巴嫩正迎来与叙利亚进行“严肃且平等对话”的历史性机遇。

2024年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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