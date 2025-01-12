新华社开罗1月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队11日宣布收复中部杰济拉州首府瓦德迈达尼。

苏丹武装部队发言人办公室发表声明说，苏丹武装部队当天上午进入瓦德迈达尼市，目前正在追剿城内苏丹快速支援部队的残余力量。军方有决心和能力收复更多失地。

苏丹外交部发表声明说，重新夺回瓦德迈达尼市的控制权是一次重大胜利，体现了苏丹人民的立场及其对武装部队的支持。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

杰济拉州是苏丹的一个粮食主产区。2023年12月，苏丹武装部队从瓦德迈达尼市撤出后，苏丹快速支援部队控制了杰济拉州。此后，双方为争夺该州控制权频繁交火。2025年1月初以来，苏丹武装部队在该州发起大规模地面行动，从东、西、南三个方向向瓦德迈达尼市推进。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。武装冲突已造成约2.97万人丧生，超过1230万人流离失所。

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