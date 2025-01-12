新华社耶路撒冷1月11日电（记者王卓伦 陈君清）以色列总理办公室11日晚发表声明说，以总理内塔尼亚胡已决定派遣一个高级代表团前往卡塔尔，推动与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就释放被扣押人员和加沙地带停火达成协议。

根据声明，这一高级代表团成员包括以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚、以国家安全总局（辛贝特）局长巴尔、以军被扣押人员问题负责人阿隆和内塔尼亚胡的政治顾问法尔克。

声明说，这一决定是内塔尼亚胡评估正在进行的谈判后做出的。以国防部长卡茨、以安全部门官员，以及美国拜登政府的官员和候任总统特朗普政府的成员参加了相关会议。当天早些时候，内塔尼亚胡在耶路撒冷会见了即将上任的特朗普政府中东问题特使威特科夫。

以色列第13频道电视台援引两名参与谈判的消息人士的话说，内塔尼亚胡这一决定是在与卡塔尔调解方的谈判“总体上取得谨慎进展”的情况下做出的。

另据以色列《国土报》消息，以色列国防军最近研究了从加沙地带大片地区撤离的几种方案，包括从将加沙地带一分为二的军事通道“内特扎里姆走廊”撤出的计划。报道援引军方消息说，以军将执行政府批准的任何协议，包括要求立即撤离的协议。

过去几个月，在卡塔尔首都多哈和埃及首都开罗举行了多轮加沙地带停火谈判，但都未能达成结束冲突的协议。新一轮加沙地带停火谈判于本月3日在多哈重启。卡塔尔方面7日表示，谈判仍在继续，尚无达成协议的时间表。

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