新华社开罗1月11日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装11日晚发表声明说，该组织在过去24小时内对位于红海北部的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰发动新一轮导弹和无人机袭击，袭击持续9小时。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表视频声明说，该组织使用巡航导弹和无人机对“哈里·杜鲁门”号航母及其在红海北部的几艘护卫舰持续袭击了9小时。这次行动“成功实现目标并迫使航母逃离”。这是该航母抵达红海以来胡塞武装“第五次对其发起袭击”，目的依然是为了支持在加沙地带的巴勒斯坦人。

萨雷亚还表示，胡塞武装将对以色列及其盟友采取更多军事行动，并且在以色列“停止对加沙地带的侵略和封锁之前”不会停止军事行动。

也门胡塞武装10日曾宣布，该组织在过去48小时内进行了几次军事行动，其中最突出的是用几枚巡航导弹和无人机在红海北部对“哈里·杜鲁门”号航母及其随行军舰发动袭击。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。美国、英国和以色列也多次对胡塞武装目标发动空袭。

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