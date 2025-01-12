打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门胡塞武装说持续对美国航母发动袭击

2025年01月12日09:13 | 来源：新华网
小字号

新华社开罗1月11日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装11日晚发表声明说，该组织在过去24小时内对位于红海北部的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰发动新一轮导弹和无人机袭击，袭击持续9小时。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表视频声明说，该组织使用巡航导弹和无人机对“哈里·杜鲁门”号航母及其在红海北部的几艘护卫舰持续袭击了9小时。这次行动“成功实现目标并迫使航母逃离”。这是该航母抵达红海以来胡塞武装“第五次对其发起袭击”，目的依然是为了支持在加沙地带的巴勒斯坦人。

萨雷亚还表示，胡塞武装将对以色列及其盟友采取更多军事行动，并且在以色列“停止对加沙地带的侵略和封锁之前”不会停止军事行动。

也门胡塞武装10日曾宣布，该组织在过去48小时内进行了几次军事行动，其中最突出的是用几枚巡航导弹和无人机在红海北部对“哈里·杜鲁门”号航母及其随行军舰发动袭击。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。美国、英国和以色列也多次对胡塞武装目标发动空袭。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部