本报记者 曹师韵

“作为世界经济增长的重要引擎，中国坚持推动高水平对外开放，为全球发展带来长期利好。”印度尼西亚大学经济学院院长德古·达尔坦托近日在接受本报记者采访时表示，“全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局的中国，将持续为全球经济发展贡献积极力量。”

2025年是中国“十四五”规划收官之年，中国经济走势备受各方关注。“中国经济基础稳、优势多、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。”德古说，“内需潜力的不断释放以及进一步扩大高水平开放，将为中国经济注入源源不断的发展动力。”

2024年4月，德古随印尼学者代表团访问了北京、上海、西安等城市，走访当地高校、企业等，进一步增进了对中国的了解。“那次中国之行的内容非常丰富，不同城市都各有特色，完善的基础设施、有序的城市建设都给我们留下深刻印象。”德古说。

访问上海期间，德古在复旦大学就印尼和中国关系做了演讲，与学校师生共同探讨两国经济合作等话题。德古表示：“希望未来两国积极拓展高校合作、职业教育合作等，不断扩大合作领域，提升合作质量，加强人才交流和培养，促进民心相通，进一步深化两国关系。”

近年来，中国科技实力迅速提升，在多个领域取得重大突破。德古表示，中国之行让他近距离感受到中国的科技进步。“中国拥有很多先进技术，创新速度令人赞叹。”德古认为，“中国政府持续加大科技投入、出台优惠政策吸引人才、鼓励加强校企合作等，中国的专业技术人才群体正不断扩大，这些都是值得我们学习的地方。”

新能源产业是德古关注的主要领域之一。他表示，近年来，印尼政府非常重视能源转型，推出多项政策助力经济社会可持续发展。“中国在推动新能源产业发展方面拥有先进技术和丰富经验。访问中国时，我发现可再生能源已广泛用于生产和生活。”德古说，与中国合作能够帮助印尼更好地开发利用清洁能源，实现能源转型。中国的新能源产业发展为各国树立了榜样，也为世界带来了机遇。“相信中国将继续在相关领域发挥重要作用，为全球能源转型作出积极贡献。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2025年01月12日 03 版）

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