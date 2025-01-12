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“为不同文明交流互鉴树立典范”

本报记者 李安琪
2025年01月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　“希中两国在文化考古领域的合作十分重要。”希腊雅典大学历史与考古系教授、爱琴海学院考古和艺术史实验室主任乔治·瓦沃拉纳基斯近日在接受本报记者专访时表示，作为东西方文明的重要代表，希腊与中国文明交流互鉴不断深入，将为推动两国在各领域交流合作提供力量源泉。

　　瓦沃拉纳基斯长期关注中国发展并多次访华，与中国高校和考古界学者有着诸多深入合作。2017年，他受邀参加了第三届“世界考古论坛·上海”。为了更加深入地了解中国历史文化，他先后走访了二里头遗址、良渚古城遗址、秦始皇帝陵博物院等。

　　“中国专家正不断加强文化考古研究，提高文物保护水平，与他们的合作高效而重要。”瓦沃拉纳基斯表示，希腊与中国都拥有灿烂的历史遗产以及悠久的文化传统，这为两国在文化考古领域的合作提供了良好条件。“随着对中国和中华文明的了解逐步深入，我愈发认识到希中合作的重要性。希中两国文明交流互鉴不断深入，有助于为当前世界各国共同面临的问题找到解决方案，为不同文明交流互鉴树立典范。”

　　瓦沃拉纳基斯认为，人才交流是两国文化考古领域合作的重要组成部分，他期待两国高校与科研机构进一步加强合作，推动开展跨学科联合科研项目，促成希中更多学者、科研人员、学生间的友好交流。

　　2023年5月，希腊雅典大学与中国西北工业大学签署正式校际合作协议，双方在考古学比较文明研究、科技文物工艺研究与保护等领域达成合作共识。瓦沃拉纳基斯表示，未来双方将开展关于早期玉石及黄金、青铜等金属类文物的材质、制作技术和工艺内涵方面的综合研究，在文明互鉴的视野下探讨全球不同文明间互动和技术传播等议题，为文化遗产科技保护与研究提供学术支撑和理论借鉴。

　　中国提出全球文明倡议，强调要共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。“全球文明倡议是中国为国际社会提供的又一重要公共产品。”瓦沃拉纳基斯表示，全球文明倡议回答了人类文明发展的时代之问，为推动人类文明进步、应对全球共同挑战贡献中国智慧。“全球文明倡议主张加强国际对话合作，指引了人类文明进步的正确方向。我全力支持全球文明倡议，愿为推动两国文化考古界友好交往、促进希中文明交流对话贡献力量。”

　　《 人民日报 》（ 2025年01月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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