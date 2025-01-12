赛雅蓬·阿努腊

中国实践表明，通过科学的方法和持之以恒的行动，发展中国家的贫困问题是可以解决的。这对老挝等发展中国家来说是重要鼓舞

“中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”在二十国集团领导人第十九次峰会上，习近平主席与世界分享中国成功打赢脱贫攻坚战的经验。中国实践表明，通过科学的方法和持之以恒的行动，发展中国家的贫困问题是可以解决的。这对老挝等发展中国家来说是重要鼓舞。

2024年9月，老挝国家图书出版发行社与中国外文出版社、福建人民出版社共同翻译出版了《摆脱贫困》老挝文版。在该书首发式上，嘉宾们深入探讨中国减贫理论和实践。中国在精准扶贫、产业带动和基础设施建设方面的成功经验，为老挝提供了宝贵借鉴。中国在教育资源投入、技能培训等方面的做法，为老挝提升农村人口技能、推进乡村地区发展提供了参考。

《摆脱贫困》老挝文版的出版，是老中减贫合作的重要成果。这有助于在老挝推广和应用中国减贫经验，体现了两国在推进减贫事业方面的共同努力。作为该书出版工作的负责人，我相信该书将为老挝人民带来启发，为老中减贫合作提供助力。下一步，老挝将吸收中国经验，加强国际合作，进一步推进减贫工作，为全球减贫事业贡献自己的智慧和力量。

通过借鉴中国经验并结合自身实际，老挝能够找到适合自身国情的减贫路径。近年来，老挝同中国开展的减贫合作体现了精准、科学、高效等特点，这与我们借鉴习近平主席提出的精准扶贫理念密切相关。精准扶贫是确保资源合理分配、实现减贫目标的关键。通过加强与中国的合作，我们可以更加明确资源分配、政策实施的重点，在优化资源利用的同时，推动乡村旅游发展、基础设施建设等。这些合作不仅推动老挝经济结构调整，也为老挝农村地区创造更多就业机会。

老中两国在减贫领域加强合作还有很大潜力。双方可以在农业现代化、技能培训和乡村振兴等方面进一步深化合作。例如，利用中国的农业技术提升老挝粮食生产率，发展特色产业和生态旅游，创造更多经济机遇。通过加强教育和技能培训，帮助农村人口更好适应经济发展需求。这些合作不仅能进一步巩固老挝减贫成果，还将促进老中关系持续发展、两国传统友谊不断深化。

（作者为老挝国家图书出版发行社社长）

《 人民日报 》（ 2025年01月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)