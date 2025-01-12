本报记者 崔 琦 任 彦 黄培昭

清晨7点，太阳刚刚跃出地平线，位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市的埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目现场便忙碌起来：超过3万平方米的施工现场塔吊林立、机器轰鸣，运送建材的车辆往来穿梭。

项目工程师阿沃克·费凯德来到工地，开始一天的例行设备巡检。“保障项目安全是我的职责，我为在这样一个大项目上工作感到自豪。”费凯德说。

近年来，中国与埃塞俄比亚在共建“一带一路”框架下不断深化合作，两国合作建设的一批批基础设施项目助力埃塞俄比亚经济社会发展，深受当地民众好评。

“助力埃塞俄比亚打造东非最大航空枢纽”

埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目由中国土木工程集团有限公司（中国土木）承建，于2023年12月正式启动。项目执行经理王鹏表示，该项目共有当地员工500多名、中方管理人员和专业技术人员20多名，预计2026年8月竣工，“建成后将成为亚的斯亚贝巴市的标志性建筑”。

临近中午，费凯德结束巡检工作，开始记录设备安全数据。“今年已是我在中国土木工作的第九个年头！”9年间，费凯德从一名技术员成长为独当一面的项目工程师。他说：“在中企承建的项目上工作，我每天都在进步，不仅掌握了大量专业的工程知识，积累了丰富的管理经验，更见证了中国速度和中国技术。”

施工现场不远处，一座银白色的钢结构航站楼在蓝天的映衬下格外引人注目。步入其中，宽敞的抵达和离境大厅人流如织，支撑柱上雕刻着带有中国和埃塞俄比亚特色元素的花纹。这座现代化的高标准航站楼，是由中国交通建设股份有限公司（中国交建）承建的博莱国际机场新航站楼（见图，张洪卫摄），也是该机场改扩建工程项目的一部分。

“完成博莱国际机场改扩建工程一期项目后，我们又先后承建了机场改扩建工程二期和三期、新停机坪、航站楼内部酒店、维修机库等10多个项目。项目完工后，机场旅客年吞吐量从以前的700万人次提升至3000万人次。”中交一公局集团有限公司东非区域中心机场项目群总经理田贞科介绍，“机场改扩建工程三期项目日前已全部交工并投入运营，进一步助力埃塞俄比亚打造东非最大航空枢纽。”

“在中国交建工作近10年，我参与了多个项目的施工建设。我很敬佩中国工作人员的效率和专注力，他们总是保质保量地完成任务。”项目施工经理汉娜·特卡说，博莱国际机场改扩建项目有力带动了埃塞俄比亚航班数量增长，促进了当地经济发展。

埃塞俄比亚通讯社记者吉尔玛·米尔吉萨曾多次采访博莱国际机场改扩建项目。他对本报记者表示：“博莱国际机场改扩建项目是埃塞俄比亚与中国持续深化合作的一个生动案例。亚吉铁路以及多个公路、电站、工厂项目，都展现了两国在基础设施建设领域深化合作的累累硕果。”

“一条和平之路、发展之路、希望之路”

坐在亚吉铁路列车车厢内远望，窗外的风景不断变换，旷野、村庄与城市共同交织成一幅生机勃勃的壮美画卷。

亚吉铁路全长752.7公里，连接亚的斯亚贝巴市与吉布提首都吉布提市，是东非地区首条标准轨距跨国电气化铁路。

在铁路建设之初，西方专家实地考察后普遍认为，从零海拔的吉布提到平均海拔超过2500米的埃塞俄比亚高原，建设一条现代电气化铁路难度巨大。中国工程人员不畏艰险，毅然接过承建任务。中国土木和中国中铁下属中铁二局的工程师实地考察铁路设计沿线的地质水文资料，攻克了一个个技术难关。2014年5月到2015年6月，用时仅13个月就将铁路全线铺通。

据中国土木副总经理郭重凤介绍，在项目建设和运营期间，亚吉铁路为埃塞俄比亚和吉布提两国提供就业岗位超过5.5万个，培养铁路方面的专业技术人才3000多名，同时还分三批培养当地列车司机107人。

埃塞俄比亚女孩吉尔玛就是107人中的一员。2018年，吉尔玛进入亚吉铁路运维公司工作。在中国师傅手把手指导下，吉尔玛很快掌握了列车驾驶技术。2023年7月，她前往中国郑州铁路职业技术学院接受电力机车技能培训，系统学习电力机车的驾驶、监测、诊断、维护和保养技术。如今，吉尔玛已是亚吉铁路第一位电气化列车女司机。她说：“近年来，通过修建铁路、建设大楼，中国企业为埃塞俄比亚作出很多贡献，助力我们的经济发展。”

郭重凤说，在铁路带动下，货物自吉布提港运抵亚的斯亚贝巴市的时间由此前的一周左右缩短至一天以内，运输成本至少下降三成。亚吉铁路极大促进了埃塞俄比亚、吉布提互联互通水平，也为两国经济社会发展注入强劲动力。铁路沿线还建起工业园、港口和自贸区，逐步形成经济带。埃塞俄比亚众议院议长塔格塞·恰福表示，中方承建的亚吉铁路已成为非中高质量共建“一带一路”的标杆，“是一条和平之路、发展之路、希望之路”。

“中国对我们的支持与帮助实实在在”

非洲疾病预防控制中心总部位于亚的斯亚贝巴市南郊，这是非洲大陆第一家拥有现代化办公和实验条件、设施完善的疾控中心。

非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目由中国土木承建，总建筑面积近2.36万平方米，包括两栋办公楼主楼和两栋实验楼，分别设置办公行政区、应急响应中心、信息中心、生物实验室及专家公寓等。该项目于2020年12月开工建设，2023年初建成并投入使用。

“援建非洲疾控中心总部再次表明，中国想非洲之所想，急非洲之所急。推动卫生健康事业发展是非洲各国的迫切需要，中国对我们的支持与帮助实实在在。”埃塞俄比亚驻华大使塔费拉·德贝·伊马姆说。

援建非盟会议中心项目是中方在2006年中非合作论坛北京峰会上宣布的中国政府加强对非合作八项举措之一。站在非盟会议中心的露台上远眺，亚的斯亚贝巴市的核心商务区矗立着一座座现代化建筑。无论是已经竣工的东非最高建筑埃塞俄比亚商业银行新总部大楼，还是正在建设的利比银行总部大楼，中企承建的多个基建项目，为亚的斯亚贝巴增添现代都市气息。

“铁路、机场、高速公路等基础设施是经济发展的重要组成部分。通过与中国深化共建‘一带一路’合作，埃塞俄比亚在物流、贸易等领域得到了更好发展。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅在接受本报记者采访时表示，“包括埃塞俄比亚在内的非洲国家期待同中国进一步加强基础设施合作，带动非洲大陆经济快速增长。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2025年01月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)