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习近平主席特使、全国人大常委会副委员长王东明出席委内瑞拉总统新任期就职仪式

2025年01月11日23:49 | 来源：新华网
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　　新华社加拉加斯1月11日电　2025年1月10日，应委内瑞拉政府邀请，习近平主席特使、全国人大常委会副委员长王东明在委内瑞拉首都加拉加斯出席委总统马杜罗新任期就职仪式。就职仪式后，马杜罗在委总统府会见王东明。

　　王东明向马杜罗转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿，祝贺他连任委内瑞拉总统。王东明表示，2023年9月，习近平主席同马杜罗总统共同宣布将中委关系提升为全天候战略伙伴关系，引领两国关系进入新时代。去年双方隆重庆祝了中委建交50周年，两国友好更加深入人心。中方愿同委方继续落实好两国元首重要共识，巩固好、发展好传统友谊，推动两国关系不断向前发展，造福两国人民。

　　马杜罗请王东明转达他对习近平主席的崇高敬意和诚挚问候，感谢习近平主席派特使出席其新任期就职仪式。马杜罗表示，委方高度重视发展委中全天候战略伙伴关系，坚定支持中方维护核心利益，愿同中方一道，推进各领域务实合作，加强治国理政经验交流，推动委中关系再上新台阶。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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