新华社首尔1月11日电（记者陆睿）韩国国土交通部下属航空铁路事故调查委员会11日说，务安坠机事故飞机的黑匣子在飞机撞毁前4分钟停止记录，导致部分记录缺失。

韩国航空铁路事故调查委员会表示，美国国家运输安全委员会对事故飞机的飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器进行分析后发现，在飞机撞击机场混凝土方位角设施（航向信标台）前约4分钟，两个黑匣子都停止资料存储。调查委员会表示将调查数据未保存的原因。

调查委员会还表示，尽管两个黑匣子数据对事故调查很重要，但调查不仅依赖于这两项数据，还将通过对多种资料进行分析，尽最大努力查明事故原因。

韩联社报道说，从飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器记录看，黑匣子自撞击4分钟前的8时59分起未保存数据，这使得分析机长发出“Mayday”求救信号后升高飞行高度并尝试着陆期间的具体情况变得困难。为重现事故时情形，调查委员会正针对务安机场管制记录、事故发生瞬间影像资料、现场残骸等进行分析。

由泰国曼谷起飞的韩国济州航空7C2216号航班于韩国当地时间2024年12月29日上午9时7分许，在位于全罗南道的务安机场降落时坠毁。机上175名乘客和6名机组人员除2名乘务员获救，其余179人全部遇难。

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