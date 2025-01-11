新华社华盛顿1月10日电（记者 邓仙来）美国政府10日宣布对俄罗斯的新一轮制裁，目标包括俄大型石油天然气生产企业、石油海运出口业务、油田服务提供商、用于出口的石油和天然气生产项目，以及能源领域高级官员、企业高管等。

美国财政部当天发表声明，宣布对两家俄大型石油天然气生产企业——俄罗斯天然气工业石油公司和苏尔古特石油天然气公司及这两家企业的数十家子公司实施制裁。另有183艘运油船及其他船只受制裁，理由是这些船只组成所谓“影子船队”，运输受美制裁的俄出口石油。同时被制裁的还有30余家俄本土油田服务提供商，以及俄能源领域高级官员和企业高管等。

美财政部的制裁措施还包括，将此前被豁免的能源支付中介服务重新纳入对俄银行制裁框架、切断俄获取与原油开采和石油产品生产相关的美国服务。

美国国务院当天同步发表声明，宣布对俄罗斯国家原子能公司14名高管、俄两座液化天然气出口终端设施和东方石油项目的运营企业实施制裁，同时制裁所谓帮助俄石油和天然气出口活动规避美制裁的若干实体。

当天，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话。根据白宫发布的通话纪要，拜登向泽连斯基通报了美政府近期对乌军事援助及上述对俄制裁等情况。泽连斯基向拜登通报了乌军在俄乌冲突当前形势下的战略规划。

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