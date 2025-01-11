新华社纽约1月10日电 热点问答｜特朗普“封口费”案判决缘何“高举轻放”

新华社记者刘亚南

纽约州最高法院法官胡安·梅尔尚10日就美国候任总统特朗普所涉“封口费”案作出判决，宣布特朗普为重罪犯，但予以无条件释放。

梅尔尚乃至曼哈顿地区检察官为何在此案中高高举起“重罪”大棒之后却选择以“无条件释放”的方式轻轻放下？特朗普有何反应？这一判决对即将就任的特朗普会带来多少影响？

缘何无条件释放

曼哈顿地区检方在2023年3月对特朗普提起刑事诉讼后，纽约州最高法院一个陪审团在2024年5月底裁定，特朗普为隐瞒2016年美国总统选举期间向一名成人电影女演员支付13万美元“封口费”一事，伪造商业记录，违反纽约州相关法律，所涉34项刑事指控成立。但由于特朗普参加2024年总统竞选并成功当选，法院迟迟无法宣判。

特朗普作为当选总统应该享有怎样的豁免权影响着此案的判决。特朗普方面援引最高法院在2024年7月的总统豁免权裁决主张应该撤销有罪裁决和这一案件。

梅尔尚在2024年12月16日作出决定，陪审团在“封口费”案中对特朗普所作的有罪裁定依然有效，并拒绝撤销这一裁定。曼哈顿地区检察官针对的是特朗普的个人行为，不是其作为总统的官方行为，因此他不应享有豁免保护。

不过，梅尔尚本月3日表示，在考虑到总统豁免权及其他现实情况后，作出无条件释放判决看似是最可行的解决方案。

意料之中的是，梅尔尚在10日宣布特朗普为重罪犯，但予以无条件释放。然而，法官甚至没有对特朗普处以罚款仍然让一部分观察人士震惊。

梅尔尚选择“高举轻放”是平衡曼哈顿地区检方、陪审团和被告特朗普方面利益和诉求的结果。梅尔尚说，这一案件真的“异乎寻常”，就此案作出判决是任何刑事法庭法官所面临的最困难和最重大决定之一。

梅尔尚也明确表示，美国对总统一职提供异乎寻常的法律保护，这一因素凌驾于所有其他因素之上。但法律保护并不能降低犯罪的严重性或以任何方式让犯罪变得正当。

对判决反应如何

特朗普10日在以视频方式出席宣判听证会时坚持说自己无辜，没有做任何错事。他仍然坚称“封口费”案是一场针对他的“政治猎巫”。不过，特朗普在听证会上也表示，这是一个非常糟糕的经历。

特朗普随后在个人社交媒体攻击民主党以及法官和证人，认为“无条件释放”的判决结果证明这一案件应该被撤销。整个事件就是“一个卑鄙的骗局”，他将提起上诉。

听证会进行的同时，特朗普的批评者和支持者再次在法院外聚集。一群批评者在严寒中手持“总统不是国王”“没有服刑期是对所有人的不公”和“应处以最高判决”等标语。在法院楼下公园内，一群特朗普支持者展示写有“特朗普已获胜”和“停止政治猎巫”等字样的旗帜或标语。

来自得克萨斯州的民主党籍联邦众议员贾丝明·克罗克特在社交媒体上表示，美国这个国家有双层司法体系，“我们的司法体系不公正，天平并不平”。

判决影响几何

特朗普将于1月20日宣誓就职美国总统。由于美国联邦法律并不禁止被裁定有罪的人担任美国总统，判决对特朗普再次担任美国总统并无影响。但“封口费”案的判决也意味着，特朗普将以被定罪的重罪犯身份成为美国总统，他的个人犯罪记录上也将留下记录，这些无疑会让他感到难堪。

值得注意的是，由于“封口费”案是在纽约州法院进行审理，而总统仅有权赦免联邦法院指控，这意味着特朗普就任美国总统后无法赦免自己的重罪。按照规定，只有纽约州州长有权赦免特朗普在“封口费”案中的重罪，很难想象纽约州民主党政府会就此赦免特朗普。

由于特朗普将就这一判决提起上诉，围绕这一案件的司法缠斗还将继续，特朗普在就任总统后预计还得为此花费时间精力，这可能对其执政带来一定影响。

值得关注的是，加拿大、英国和以色列等国家对重罪犯有入境禁令或限制，特朗普作为总统可能需要得到特别的许可才能进入一些国家。

由于被无条件释放，特朗普仍将可以参加选举投票。此外，按照纽约州法律规定，特朗普必须向该州犯罪数据库提交DNA样本。

(责编：崔译戈、崔越)