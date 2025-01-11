新华社柏林1月10日电 综合新华社驻外记者报道：美国企业家埃隆·马斯克近日针对欧洲多国政治事务发表言论，其中包括公开支持欧洲极右翼政治力量、批评英国首相斯塔默对英国多年前发生的性侵事件处置不力等，相关言论引发欧洲多国不满。

德国定于2月23日举行新一届联邦议院选举。就在德国各党积极开展竞选活动之际，马斯克多次公开支持极右翼的德国选择党，并在本月9日通过社交媒体X与德国选择党主席爱丽丝·魏德尔视频连线时称“只有选择党才能拯救德国”“强烈建议人们投票给选择党”。

本月4日，德国总理朔尔茨对媒体表示，马斯克支持德国选择党的相关言论“令人担忧”。他说，德国公民的意愿才是决定性的，而不是某个美国亿万富翁的言论。

据报道，德国联邦议院正在审查马斯克9日的视频连线活动是否可能构成对竞选活动的非法干扰。欧盟方面也在对此事进行调查。

此外，马斯克近期还在社交媒体X上发表大量攻击英首相斯塔默的言论，呼吁其下台。他指责斯塔默是儿童诱骗性侵犯罪团伙的“同谋”，呼吁对犯罪团伙进行新的调查。马斯克还表示“工党需要新领导人”，呼吁英国国王查尔斯解散议会，重新举行大选。

针对马斯克上述言论，斯塔默表示，那些广泛传播谎言和错误信息的人并不关心受害者，“他们只关心自己”。

英国自由民主党党首埃德·戴维敦促英政府“召见美国大使”就马斯克言论作出回应。他说：“马斯克显然对英国一无所知。”

法国总统马克龙6日在法国驻外使节会议上说：“放在10年前，有谁敢想象，会有人对我们说，世界最大社交平台之一的老板会支持一场新的国际反动运动，直接干预包括德国选举在内的别国选举。”

法国外长巴罗5日在法国一档电视节目中批评马斯克对欧洲极右翼政治力量的支持。他指出，这在某种程度上扰乱了德国近期将举行的选举；这也是一个糟糕的选择，特别是对德国选择党的支持。

比利时法语生态党共同主席玛丽·勒科克9日在接受媒体采访时表示，美国人不能凌驾于欧洲法律之上。她呼吁在社交媒体X遵守规则之前暂停其在比利时的运营，以保护公民免受外国干涉并确保国家安全。

在被问及是否担心马斯克会影响将于5月举行的波兰总统选举时，波兰外长西科尔斯基日前警告说，波兰法律明确规定，从国外影响波兰选举是违法的。“让波兰人来选举我们的总统，而不是外国人。”

挪威首相斯特勒6日接受媒体采访时表示：“我感到担忧，一个拥有巨大社交媒体资源和可观财力的人如此直接地介入其他国家的内政。”

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