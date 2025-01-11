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泰国全国举办儿童节活动

2025年01月11日15:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月11日电 （记者孙广勇）每年1月的第二个星期六是泰国的儿童节。当日，泰国各政府机构向儿童和家长开放，大家可参观政府办公机构，还可以在全国各地的动物园以及博物馆免费参观，并领取各式各样的纪念品。

泰国总理佩通坦向泰国儿童和青少年赠予儿童节寄语，以激励他们共同成长。今年的寄语为：“每一次机会都是学习的过程，准备好迎接自己选择的未来。”佩通坦表示，未来有许多美好的事情在等待着我们，相信每个孩子都渴望一个幸福、光明的未来。幸福从自己开始。我们需要适应环境，明确前行的道路，自信地迈步，同时也认识到自己对国家的重要价值。

儿童节期间，泰国各地都努力为孩子们创造一个充满爱的幸福空间。在泰国总理府民联厅举办的儿童节活动现场，不仅有消防员、播音员工作体验，有投篮、套圈等游戏，还有孔剧、泰拳表演，儿童和家长还可以领取纪念品和冰淇淋等美食。

今年儿童节期间，来自中国的伊利集团向全泰国1600多所学校和机构捐赠了80多万支冰淇淋产品，包括榴莲、芒果等十几款独具热带风情口味的冰淇淋。伊利集团的此次善举，获得了泰国政府部门和学校的高度好评，进一步加深了中泰两国企业与民众之间的深厚情谊，为构建“中泰一家亲”的友好局面添砖加瓦。

(责编：崔译戈、杨牧)

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