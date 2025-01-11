人民网首尔1月11日电 （记者莽九晨）1月10日，由中国驻韩国大使馆支持，中国驻首尔旅游办事处和韩中文化友好协会共同主办的中韩旅游之夜暨“你好！中国”入境旅游政策宣介会在首尔举办。中国驻韩国大使馆公使方坤、公参兼总领事钟洪糯，韩国国会议员金峻亨、韩国文化旅游研究院院长金世媛以及中韩旅游机构、行业协会嘉宾等约110人参加了活动。

方坤在致辞中表示，中韩两国是东亚近邻，友好交往源远流长。旅游交流与合作是中韩人文交流的重要组成部分。当前两国旅游业正加速复苏，互访游客量持续增长。相信随着免签等政策出台，中韩直航航班增加以及更多人员往来便利措施和优质旅游产品的推出，两国旅游业合作交流将更加紧密，旅游市场将迎来更加繁荣的新气象。

金峻亨表示，韩中两国长期保持紧密的合作关系，是“共创未来的伙伴”。旅游是连接人与文化的重要桥梁。韩国也正在积极考虑对中国团队游客实行免签入境，这一政策将成为推动两国经济与人文交流的重要催化剂。期待旅游产业人士能够通过深入的交流与合作，共同探索面向未来的合作模式。

钟洪糯作了中国入境便利化政策介绍，详细列举了中国政府近期采取的免签、过境免签等提高入境便利化水平的最新举措，希望中韩两国借助人员往来频繁的东风，各领域合作更加深入、紧密。

宣介会上，中国驻首尔旅游办事处还特别邀请韩国人气旅游博主结合自己丰富的赴华旅游经历，向在场嘉宾推荐分享了青岛、上海、广州等中国热门旅游城市的精彩和魅力，并生动讲述了在中国旅游的难忘故事和心得感悟。

宣介会上，韩国人气旅游博主介绍自己的赴华旅游经历。人民网记者 莽九晨摄

活动中，中国联通和华人通信签署了科技助力赴华旅游的相关合作备忘录。华人通信总经理李博表示，通过与中国联通的合作，公司未来计划为韩国游客提供开通中国手机卡的服务，以方便更多韩国游客在中国使用各种手机程序。

中国联通和华人通信签署科技助力赴华旅游的相关合作备忘录。人民网记者 莽九晨摄

本次活动是由文化和旅游部国际交流与合作局指导开展的“你好！中国”入境旅游推广系列活动之一，旨在推广“你好！中国”国家旅游形象，发挥中国对韩免签政策优势，进一步拓展韩国赴华游客市场。

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