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IMF总裁：全球经济因美贸易政策面临更大不确定性

2025年01月11日11:04 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月10日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃10日表示，美国新一届政府的经济政策，特别是贸易政策走向，将给2025年全球经济带来更大不确定性。

　　格奥尔基耶娃当天在IMF总部举行的一场媒体圆桌会上表示，鉴于美国经济的规模和作用，全球都非常关注美国新一届政府的政策方向，特别是在关税、税收、放松管制和政府效率方面。

　　她表示，这种不确定性在美国未来贸易政策方向上尤为明显，使得全球经济面临的“逆风”进一步加剧，尤其是对那些深度融入全球供应链的国家和地区。

　　格奥尔基耶娃还谈及强势美元的影响。她表示，美元对发达经济体货币和新兴市场货币皆走强，可能会推高新兴市场经济体的融资成本，尤其是对低收入国家而言。

　　格奥尔基耶娃敦促各国政策制定者解决低增长、高债务的难题。她表示，各国需要继续朝着价格稳定的目标前进，需要逐步推进财政整顿，也迫切需要采取有利于增长的改革，以可持续的方式促进增长。她补充说，各国无法通过借贷解决这一问题，只能通过增长来摆脱困境。

　　IMF于2024年10月发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2024年和2025年全球经济增速均为3.2%。该报告的更新内容将于1月17日发布。

(责编：崔译戈、崔越)

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