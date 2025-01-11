新华社曼谷1月11日电（记者林昊）中国驻泰国大使馆11日提醒来泰中国公民警惕“高薪招聘”陷阱，不要轻信“高薪工作”“包机票食宿”等虚假承诺，以免受骗上当。

中国驻泰使馆表示，根据中泰免签协定，入境对方国家从事工作、学习等须事先批准的活动须在入境前办妥相应签证。如系免签入境，请勿在泰从事非法务工等与免签规定不相符的活动。来泰中国同胞在泰期间如人身安全和合法权益受到侵害，请及时报警，也可由在泰亲友或委托他人报警，并联系中国驻泰使领馆寻求协助。

中国驻泰使馆10日表示，在中泰双方的共同努力下，中国公民王某已于当地时间10日晚离泰回国。针对这起由网络诈骗引发的个案，泰方高度重视，迅速展开营救行动，有效保障当事人及时获得解救，中方对此表示感谢。中国驻泰使领馆将与泰政府及有关部门继续通力合作，切实维护来泰中国公民的安全和合法权益。

中国驻缅甸使领馆10日也再次提醒广大中国公民，警惕电信网络诈骗，提高防骗识骗意识能力，切勿轻信所谓“海外高薪招聘”信息，以免落入电信诈骗陷阱、生命财产安全受到侵害。如不慎遭遇诈骗，请尽快报警，并向中国驻缅甸使领馆求助。

中国驻缅甸大使馆表示，近日，多名中国公民求助称在社交网络平台遭遇“海外高薪招聘”骗局，被诱骗出境偷渡至缅甸妙瓦底地区从事电信诈骗。

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