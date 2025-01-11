人民网罗马1月10日电 （记者谢亚宏）当地时间1月8日晚，米兰华侨华人工商会隆重举办2025新年招待会暨侨爱表彰大会。大会表彰了2024年度在侨爱行动中作出突出贡献的单位和个人。中国驻米兰总领馆总领事刘侃、副总领事张凯斌，以及侨界侨胞和社会各界友好人士300余人出席了活动。

米兰华侨华人工商会会长黄国权在致辞中表示，过去的一年，工商会通过举办春节舞龙舞狮大巡游、“浙里有爱”等活动，积极推动中意文化交流。华助中心以服务侨胞为己任，协助多位身患重病或陷入困境的侨胞渡过难关，用实际行动诠释了“侨爱”精神，赢得社会各界广泛赞誉。

大会上，米兰华助中心主任周建煌宣读了侨爱表彰名单。意大利汀州客家联谊会、意大利新神州旅业，以及郑子娴、徐松林等单位和个人荣获“侨爱贡献奖”，以表彰他们在帮扶困难侨胞、支持公益方面的突出贡献。

刘侃在致辞中对米兰华侨华人工商会的工作给予充分肯定。他指出，过去的一年，工商会在凝聚会员力量、反独促统、构建和谐侨社、促进民间交往方面发挥了引领作用。他希望新的一年，在黄国权会长的带领下，工商会继续发挥“领头羊”作用，倡导安全生产、守法经营，在服务侨胞、增进中意友谊方面作出更大贡献。

据悉，米兰华助中心作为服务侨胞的平台，始终致力于解决侨胞在住在国面临的实际困难，通过敬老扶弱、救急帮困等行动，凝聚侨界力量，弘扬团结互助的精神。

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