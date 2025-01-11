打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

米兰华侨华人工商会举办2025新年招待会暨侨爱表彰大会

2025年01月11日10:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马1月10日电 （记者谢亚宏）当地时间1月8日晚，米兰华侨华人工商会隆重举办2025新年招待会暨侨爱表彰大会。大会表彰了2024年度在侨爱行动中作出突出贡献的单位和个人。中国驻米兰总领馆总领事刘侃、副总领事张凯斌，以及侨界侨胞和社会各界友好人士300余人出席了活动。

米兰华侨华人工商会会长黄国权在致辞中表示，过去的一年，工商会通过举办春节舞龙舞狮大巡游、“浙里有爱”等活动，积极推动中意文化交流。华助中心以服务侨胞为己任，协助多位身患重病或陷入困境的侨胞渡过难关，用实际行动诠释了“侨爱”精神，赢得社会各界广泛赞誉。

大会上，米兰华助中心主任周建煌宣读了侨爱表彰名单。意大利汀州客家联谊会、意大利新神州旅业，以及郑子娴、徐松林等单位和个人荣获“侨爱贡献奖”，以表彰他们在帮扶困难侨胞、支持公益方面的突出贡献。

刘侃在致辞中对米兰华侨华人工商会的工作给予充分肯定。他指出，过去的一年，工商会在凝聚会员力量、反独促统、构建和谐侨社、促进民间交往方面发挥了引领作用。他希望新的一年，在黄国权会长的带领下，工商会继续发挥“领头羊”作用，倡导安全生产、守法经营，在服务侨胞、增进中意友谊方面作出更大贡献。

据悉，米兰华助中心作为服务侨胞的平台，始终致力于解决侨胞在住在国面临的实际困难，通过敬老扶弱、救急帮困等行动，凝聚侨界力量，弘扬团结互助的精神。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部