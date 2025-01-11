人民网罗马1月10日电 （记者谢亚宏）当地时间1月10日上午，马耳他罕见病联盟主席米歇尔·穆斯卡特一行到访马耳他地中海地区中医中心，与中国（江苏）第20期援马耳他医疗队展开了一场富有成效的友好对话。此次交流聚焦于中医在罕见病诊疗领域的探索与应用，双方不仅分享了宝贵经验，还达成了一系列重要共识。

米歇尔·穆斯卡特首先对中医中心在罕见病治疗方面所做出的努力表示高度认可与赞赏。她指出，中医以其独特的理论体系和治疗方法，为许多在马耳他难以找到有效治疗方案的罕见病患者带来了新的希望。米歇尔强调，中医中心的医生们凭借精湛的医术和无私的奉献精神，显著提升了患者的生活质量，这种人文关怀与专业能力的结合令人钦佩。她代表马耳他罕见病联盟承诺，将继续全力支持中医中心的发展，并积极探索扩大中医介入治疗的罕见病病种范围，惠及更多患者群体。

医疗队队长杨礼白对此积极响应。他表示，自2022年地中海地区中医中心与马耳他罕见病联盟建立合作关系以来，双方携手并进。中医以其整体观念和辨证施治的特点，在缓解罕见病患者症状、改善其生活质量方面展现出了独特优势。此外，医疗队员们还分享了多个成功案例，强调中医个性化治疗方案对于提高患者生活质量的积极作用，并对未来合作前景充满信心。

双方还就如何进一步优化诊疗流程、加强科研合作、提升公众对中医在罕见病治疗中价值的认识等进行了深入探讨，并同意建立更加紧密的沟通机制，确保合作项目的顺利推进与实施。

此次交流不仅是对过去合作成果的肯定，更是对未来合作潜力的展望。马耳他地中海地区中医中心与马耳他罕见病联盟的共同努力，促进了中医文化在马耳他的传播与发展，为推动全球罕见病治疗领域的创新与进步贡献了中国智慧与中国方案。

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