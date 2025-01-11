人民网里约热内卢1月9日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：当地时间1月8日，第20期中国援圭亚那医疗队使用中海油圭亚那有限公司—中国医疗队援助基金，资助当地一名贫困居民完成了肾移植手术前的关键交叉配型。

据中国援圭医疗队介绍，患者此前长期饱受肾衰竭的折磨，需要进行肾移植手术。患者的儿子为挽救母亲生命，决定捐献肾脏为其进行移植手术。肾移植手术前必须进行交叉配型，才能避免移植后出现严重的排斥反应。然而，该项检查费用昂贵，患者家庭难以承受。中国医疗队在了解到相关情况后迅速启动救助机制，决定使用中海油圭亚那有限公司—中国医疗队援助基金帮助她完成肾移植手术前至关重要的交叉配型检查。

第20期中国援圭亚那医疗队成员与患者及其家属合影。第20期中国援圭亚那医疗队供图

中海油圭亚那有限公司—中国医疗队援助基金，即“圭亚那困难人群医疗援助基金”，由中海油圭亚那有限公司联合中国（江苏）援圭亚那医疗队设立，旨在帮助有需要的圭亚那困难民众获得必要、关键、有效的诊断和治疗。该项目由中海油圭亚那有限公司提供资金，医疗队负责遴选受助者及受助项目，为当地的困难患者提供医疗慈善援助。

中国援圭医疗队队长杜伯祥及队内肾脏病学专家陈冬梅博士经过认真评估，认为患者一家的情况符合援助基金使用要求，可以进行资助。得知消息的患者及其家属激动不已，紧紧握住医疗队员的手表达感激之情。

长期以来，中国援圭医疗队凭借专业医疗技术和奉献精神，为当地居民提供了大量的医疗帮助，多次抢救危重症患者。去年12月24日，医疗队接诊一名刀伤重症患者，医生陆俊杰、麻醉医生丰亮会诊后，果断决定立即实施急诊手术，成功修补了患者的肠壁、胃壁及腹部损伤，恢复了肌肉功能，避免了刀伤对患者今后生活的影响。

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