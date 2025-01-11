新华社贝尔格莱德1月10日电（记者陈颖 石中玉）第二期中塞青年国际文化交流营行前仪式10日晚在塞尔维亚首都贝尔格莱德中国文化中心举行。塞尔维亚总理武切维奇、经济部长梅萨罗维奇、中国驻塞尔维亚大使李明出席仪式。

武切维奇在致辞中表示，中国取得的巨大成就值得去学习、去看看，塞中青年国际文化交流营为塞尔维亚青年提供了一个难得的机会，希望借此机会进一步促进两国青年文化交流。

李明表示，中塞青年国际文化交流营是落实两国元首共识、推动“3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华”的有力举措，也是中塞民心相通的重要行动，得到塞尔维亚政府和中方相关部门的大力支持，相信第二期交流营赴华参访活动将同样丰富充实，给学员们带来惊喜和收获。

此次中塞青年国际文化交流营活动邀请100名塞尔维亚大学生前往中国上海、杭州、宁波、嘉兴等城市，进行为期十天的文化交流。活动旨在通过中塞两国青年交流互动增进两国人民深厚友谊。

2024年8月，100名塞尔维亚青少年赴华进行短期文化交流，体验中国悠久历史文化和现代化成果。

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