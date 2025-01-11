新华社基辅1月10日电（记者李东旭）乌克兰财政部10日在其官网发布消息说，乌财政部当天收到欧盟以俄罗斯被冻结资产收益作为抵押的首批30亿欧元贷款。

消息说，通过以俄被冻结资产收益作抵押，欧盟将在2025年年底前分批向乌克兰提供181亿欧元贷款。欧盟的贷款将优先用于乌社会和军事预算支出、维持宏观经济稳定和恢复关键基础设施。

乌财政部说，据欧盟官方数据，俄罗斯央行在欧盟被冻结资产规模约2100亿欧元，每年可产生25亿至30亿欧元收益。

去年10月，七国集团领导人就以俄罗斯被冻结资产所产生的收益作为抵押、向乌克兰提供500亿美元贷款达成共识。作为七国集团贷款计划的一部分，美国承诺将向乌克兰发放200亿美元贷款。在该贷款机制框架下，美国首批10亿美元贷款已于去年年底拨付乌方。

俄罗斯外交部去年底曾发表声明，谴责西方以俄被冻结资产所产生的收益作为抵押向乌克兰提供贷款，认为这是“盗窃行为”。

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