新华社开罗/耶路撒冷1月10日电（记者尹炣 王卓伦）也门胡塞武装10日说，该组织在红海北部对一艘美国航母发动导弹袭击，并向以色列特拉维夫发射装有炸弹的无人机。以色列国防军同日说，以军战机袭击了也门西海岸和内陆地区的胡塞武装军事目标。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表视频声明说：“在过去48小时内，我们进行了几次军事行动，其中最突出的是用几枚巡航导弹和无人机在红海北部对美国‘杜鲁门’号航母及其随行军舰发动了袭击。”

萨雷亚还表示，胡塞武装9日使用3架无人机打击了以色列特拉维夫的几个目标，并成功击中目标。

以色列国防军10日发表声明说，在以军情报局和海军的指挥下，以空军战机袭击了也门西海岸和内陆地区的胡塞武装军事目标。这些目标包括希扎兹发电站的军事基础设施站点，该发电站是胡塞武装军事活动的关键能源来源。以军还袭击了荷台达的军事基础设施和拉斯伊萨港，胡塞武装利用这些民用基础设施进行“恐怖活动”。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。美国、英国和以色列也多次对胡塞武装目标发动空袭。

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