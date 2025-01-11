新华社北京1月10日电 美国加利福尼亚州山火9日继续肆虐，已经导致至少10人死亡、大约18万人疏散，另有20万人收到疏散警告。

这场山火还“引燃”共和党籍候任总统唐纳德·特朗普对总统约瑟夫·拜登、加州州长加文·纽森等民主党人的攻击。

大火太空可见

加州洛杉矶地区多起山火迄今过火面积大约117平方公里，超过1万座建筑损毁，有的街区甚至被烧成灰烬。据美国“准确天气预报”公司估算，山火造成的破坏和经济损失高达1350亿美元至1500亿美元。

拜登9日说，这是加州历史上“范围最广、破坏力最大的”山火。路透社报道，加州帕萨迪纳市东郊附近的山火是洛杉矶地区历史上最具破坏性的山火，已经逼近威尔逊山天文台。洛杉矶附近两处火场如同巨大的钳子包围了这座城市，火光从太空中都可以看到。

消防员9日奋力扑救向整个洛杉矶地区蔓延的大火。气象预报显示，10日的天气条件依然是高火险等级，扑救行动不容乐观。

拜登说，联邦政府将派出400名消防员、30架消防飞机和直升机增援，将为当地应对这场火灾承担为期180天的费用，包括转移危险性物质、提供临时住所、支付应急人员薪酬等支出。

路透社报道，来自美国6个州的消防员正赶往加州增援，另有大约1000名应急人员从加州北部赶赴南部的火场。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多说，加方已向救火行动提供物资支援，另有250名加拿大消防员已做好增援准备。

山火“政治化”

在美联社看来，山火在洛杉矶地区肆虐之际，候任总统特朗普没有表达多少同情，而是攻击民主党籍加州州长纽森等人“无能”，称自己能更好地应对灾害。

特朗普8日晚在社交媒体写道：“美国最美好、最漂亮的地方之一正在被烧毁，烧成灰烬。加文·纽森应该辞职，这全是他的错！！！”

纽森接受美国有线电视新闻网采访时反击特朗普的指责：“民众正在逃命，这个人（特朗普）想把（山火）政治化。我有很多想法并且我知道我要说什么，但我不会这样做。”

特朗普9日还把矛头指向民主党人、洛杉矶市市长卡伦·巴斯，称巴斯和纽森两人“冷漠、无能”。

气象部门上周警告洛杉矶面临极高火险，7日山火爆发时巴斯正在加纳公干。巴斯9日在记者会上没有回应对她出国公干时间的质疑，表示当务之急是“保护生命、保护家园”。在完成这些事情之后，“我们肯定会评估我们做了什么、没有做什么”。

关联政策不当？

拜登取消了9日前往意大利的行程，留在首都华盛顿协调联邦和地方政府应对山火的努力，与政府高级别官员在白宫召开特别会议。

拜登说，这场山火表明“气候变化的影响真实存在”，而特朗普否认气候变化的影响，把原因归咎于民主党人的政策。

在洛杉矶县西部沿海社区帕西菲克帕利塞兹，消防用水短缺，一些消防栓处于“干涸”状态，影响救火。

特朗普把消防用水短缺归因于加州城市供水与农业用水的分配政策不合理。他9日在社交媒体喊话纽森，称“打开水管总开关”是应对复杂问题的唯一解决方案。“无能的州长不能再找借口，”他说，“一切都太晚了。”

特朗普声称上台后将撤销拜登政府在应对全球变暖方面的所有政策。他9日在社交媒体上把拜登政府的气候政策称为“绿色新诈骗”，指认拜登没有把联邦资金用于联邦紧急事务管理局的救灾行动。

拜登多次否认特朗普的指认，坚称他没有把资金转用他处，包括去年10月佛罗里达州等地因飓风“海伦妮”需要救灾的时候。

美国知名企业家埃隆·马斯克等特朗普的支持者还把这场山火与民主党推动的多元化政策、甚至乌克兰危机关联起来。网络上大量未经证实的说法像大火一样迅速蔓延，包括消防员人手不足与强调多元化的招聘政策有关、防火服等装备被送到了乌克兰……（包雪琳）

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