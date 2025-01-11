新华社美国拉斯维加斯1月9日电 综述｜宝马高管谈中国创新“魅力”

新华社记者黄恒 谭晶晶

德国车企宝马8日在2025年美国拉斯维加斯消费电子展上发布新世代超感智能座舱，涵盖宝马首创全景iDrive和新世代操作系统X等创新科技。该公司多名高管在接受新华社记者采访时表示，中国创新能力在这些新技术背后起到关键支撑作用。

新世代操作系统X被宝马集团负责研发的董事弗兰克·韦伯（中文名韦博凡）称为“智能神经中枢”，其70%源代码在中国开发和优化。“目前，宝马在中国部署了德国之外最大的工程研发团队，在中国四个城市拥有3000多名工程技术人员，研发覆盖汽车相关重要领域，尤其是软件以及数字化。”韦博凡告诉记者，不仅如此，宝马还在中国建立了强大的技术合作伙伴网络，“在深度创新、尖端科技方面，与中国最顶尖的高校都有合作关系”。

“中国的创新能力对于世界有重要意义。中国有非常快的创新速度、非常强烈的创新意愿，以及勇于创新的文化，我们非常喜欢这样饱含‘创新’的整体氛围。”韦博凡说，宝马愿意参与竞争激烈的中国汽车市场，因为正是竞争推动了进一步的技术创新，促使企业推出竞争力最强的产品。

宝马集团技术运营开发高级副总裁斯蒂芬·杜拉赫对此持相同观点，他说：“中国市场对我们来说意义重大，这里很多数字体验是领先的，一些在中国实现的数字化成果也会用于全球市场，实现双向奔赴。”

宝马设计高级副总裁阿德里安·范霍伊东克进一步解释说：“中国客户对新技术和新设计的接受速度非常快，这为企业带来正向反馈，也鼓励我们迈出更大步伐，采用更先进技术，赋能更现代的设计。这种积极的市场反应，不仅推动宝马在中国的创新能力提升，也对全球创新产生了积极影响。”

范霍伊东克说，中国市场的特点之一是新技术落地和迭代速度远超其他地区。“因此，我们必须密切关注中国，因为它不仅是重要的消费市场，更是全球技术创新的风向标，经常预示着下一个技术突破的方向，为宝马的产品设计和技术研发提供重要启发。”

杜拉赫和范霍伊东克均表示，他们每周都会和中国的设计、工程和研发团队交流，正是这些跨越国界的工作，让宝马得以在本次展会上展示新技术。这些技术将于2025年底率先在宝马新世代车型上应用。

韦博凡说：“在很多领域，我们也在与中国本土人工智能企业开展合作，未来将把这些成果运用到新车型中。”

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