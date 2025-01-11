新华社旧金山1月9日电 热点问答｜“元”公司取消“事实核查”的考量及影响

新华社记者吴晓凌

美国“元”公司日前宣布，将从美国开始，在其社交平台结束实施了8年的“第三方事实核查”机制并转而推行“社区笔记”模式进行内容管理。有观点认为，此举意味着“元”公司试图在自由表达、信息真实性和平台责任之间取得平衡。但也有质疑声音认为，这或将重新打开仇恨、虚假信息和阴谋论浪潮的闸门。

什么是“第三方事实核查”

“第三方事实核查”机制是“元”公司前身“脸书”在2016年启动的一项内容审查和管理项目，通过与独立第三方机构合作，验证平台信息真实性，旨在减少虚假信息传播，是社交媒体平台应对虚假信息的一次重要尝试。2016年美国总统大选期间，“元”公司因其平台假新闻泛滥而备受批评，为回应舆论压力，推出了这一机制。

该机制规定，公司平台自身不直接参与核查内容的真实性，而是通过独立第三方来评估和判定。根据事实核查结果，内容被分类为“虚假信息”“部分虚假信息”“缺乏上下文”等。对于违规内容的处理方式主要为内容标记和警告、分发范围限制、用户提醒和教育、提供事实链接背景等。

如果用户频繁分享虚假信息，将会导致账号可见度下降。当伴有传播违法内容、仇恨言论、虚假宣传、蓄意误导等其他严重违规行为，则可能触发禁言、限制评论或账号封禁的处罚。

为什么取消“事实核查”

事实核查作为应对虚假信息的重要工具，对信息传播和社会治理具有积极作用，但“元”公司在实施过程中出现大量偏见、误判和限制言论等问题，面临巨大争议。

“元”公司首席执行官扎克伯格在视频中表示，“事实核查员在政治上太过偏颇，破坏的信任比他们创造的还要多”。“元”公司承认，2024年12月，公司平台每天删除数百万条内容，其中10%至20%可能属于“误判”，实际上并未违反政策。

“元”公司在宣布取消事实核查机制时称，公司的内容管理系统和规则过于复杂，并过度执行，审查了过多琐碎内容，限制了合法的政治辩论，使大量用户受到禁言等处罚，被错误地“关进脸书监狱”。

取消事实核查机制标志着“元”公司在内容管理上的新方向，在打击虚假信息与维护自由表达之间寻求新的平衡点，对平台运营、用户体验、社会舆论、信息生态等方面都将产生广泛影响。

什么是“社区笔记”模式

“元”公司表示，将在美国开始结束“第三方事实核查”机制，并转向更开放和去中心化的“社区笔记”模式，称该模式在社交平台X上取得成功，可以避免受更多偏见影响。

“社区笔记”模式是一种由用户社区共同参与内容审核和补充背景信息的管理机制，通过来自不同用户的多样化视角为在线内容提供更全面透明的判断和解读。该模式试图在自由表达、信息真实性和平台责任之间取得平衡。

“元”公司表示，“社区笔记”要求不同观点的用户达成一致。这种自下而上的方法与由平台主导审核流程的方式相比，有助于减少偏见，提升信息透明度。“社区笔记”模式将首先在美国逐步引入，在未来几个月内持续对实施情况进行跟进和改进，并计划扩大透明度报告范围，定期分享在执行相关政策时的错误数据和细节。

业内人士指出，取消事实核查机制后，更多政治和主流话题的讨论空间得以恢复，用户能够看到更多未经干预的内容，为多元化观点提供更大表达空间。但如果“社区笔记”模式无法有效实施，平台内容治理将变得更困难，虚假信息将失去有效监管，加剧信息生态的混乱，造成公众信任度下降，加剧美国政治、社会和文化对立。

各方对此作何反应

针对公司的这一举动，扎克伯格表示，“我们将回归本源，专注于减少错误，简化我们的政策，并恢复我们平台上的言论自由。”

英国路透社报道说，此举是“元”公司近年来对其平台上政治内容管理方式的最大改变，是屈服于保守派批评之举，希望与即将上任的特朗普政府修补隔阂。

美国当选总统特朗普在2021年1月6日美国国会大厦骚乱后曾被禁止使用“脸书”。特朗普称该平台为“人民公敌”，并指责该公司审查保守派的声音。特朗普的账号于2023年被解禁。

这是2025年1月6日在美国华盛顿拍摄的美国国会大厦外景。新华社记者胡友松摄

针对取消事实核查的决定，特朗普表示，“元”公司“取得了长足的进步”，认为该变化“可能”是为了回应此前他对扎克伯格的批评。社交平台X的拥有者埃隆·马斯克也“赞扬”了该决定。

“元”公司第三方事实核查业务伙伴——法新社旗下的事实核查部门则表示：“这对事实核查社区和新闻业来说是一个沉重打击。”

法国外交部发言人8日发表声明说，法国对美国“元”公司将取消“事实核查”机制表示担忧。声明说，言论自由是受法国等欧洲国家保护的一项基本权利，但不能将其与不经过滤或节制将病毒性内容传播至数百万用户的行为混为一谈。声明表示，法国注意到该决定目前只在美国境内有效，法国将持续保持警戒，确保“元”公司及其他平台遵守相关欧洲法律。

美国非营利组织“尽责技术”创始人兼执行董事妮科尔·吉尔批评说，扎克伯格正在“重新打开导致1月6日（国会骚乱）仇恨、虚假信息和阴谋论浪潮的闸门，这些仇恨、虚假信息和阴谋论的浪潮将继续煽动现实世界的暴力行为”。

(责编：崔译戈、崔越)