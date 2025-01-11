新华社圣乔治1月10日电 高端访谈｜期待格中关系不断发展——访格林纳达总理迪康·米切尔

新华社记者赵凯 李欣 王林园

“复交二十年来，格林纳达和中国关系取得长足发展，持续巩固深化。期待格中关系在下一个二十年和更长远的未来不断发展。”格林纳达总理迪康·米切尔日前在首都圣乔治接受新华社记者专访时说。

1月6日，格林纳达总理迪康·米切尔在首都圣乔治接受新华社记者专访。新华社记者 赵凯 摄

米切尔将于1月11日至17日对中国进行正式访问。格林纳达位于东加勒比海向风群岛最南端，面积344平方公里，人口约11万。2025年是格林纳达与中国复交20周年。

“我们坚定支持一个中国原则。世界上只有一个中国。”米切尔说，两国复交以来，格恪守一个中国原则，格中关系一直稳步向前，在政治外交、经贸投资、文化教育、人文交流等领域惠及两国人民。

2018年，中格签署共建“一带一路”谅解备忘录。米切尔说：“毫无疑问，‘一带一路’倡议对于促进格林纳达发展、深化格中合作发挥着关键作用。”

1月6日，格林纳达总理迪康·米切尔在首都圣乔治接受新华社记者专访。新华社记者 赵凯 摄

米切尔向记者细数中国企业在格援建或承建的基础设施项目并给予高度评价，如格林纳达圣乔治机场升级改造项目、中国援格林纳达低收入住房项目、中国援格林纳达板球场维修项目等。米切尔说，许多格林纳达学生通过中国政府奖学金到中国留学，不仅学习了中文、了解了中国文化和历史，更亲身领略了中国巨大的发展成果。

米切尔认为，中国提出的诸多全球性理念，直接支持全球南方国家，支持和平、合作和进步的愿景。“人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议清晰展示了习近平主席本人和中国的观点，也是中国付出大量时间与努力寻求全球性挑战解决之道的体现。”

米切尔说，在维护主权、消除贫困等问题上，中国取得了令人瞩目的成就，积累了宝贵经验，拉美和加勒比国家可以从中得到启发。相信中国将继续为应对全球南方国家发展问题提供思路、建议和方案。

米切尔直言，“很多时候，作为小岛国，我们并不总能得到大国的尊重。”但在与中国交往中，“我们受到了平等的礼遇和尊重”。中国始终尊重他国主权，也尊重他国选择自己的发展道路，中国的理念与政策始终强调合作的重要性。

米切尔说，包括格林纳达在内的拉美和加勒比国家愿与中国在和平共处、互不干涉内政、尊重多样性的前提下，在多边平台密切合作。格将继续坚定支持中国的发展中国家地位。“中国是发展中国家中的领先国家之一，我们需要中国继续为发展中国家发声。”

谈及对未来的期待，米切尔希望格中双方充分利用两国间互免签证协定，加强民间人员往来和交流。他说，格中两国在海洋研究开发、生物多样性、数字化、防灾救灾等领域合作潜力巨大。

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