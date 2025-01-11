本报记者 李志伟

“得益于‘未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习’倡议，很多美国学生在过去一年有机会到访中国，其中就包括斯特拉孔市的学生。”美国华盛顿州斯特拉孔市市长迪克·穆里近日接受本报记者采访时表示，“中国之行给美国学生留下了美好的回忆，增进了美中人民友谊，期盼美中两国之间开展更多的人文交往。”

斯特拉孔市位于美国西海岸，是华盛顿州的一座美丽海滨小城，与中国长期保持友好交往传统。2023年11月，习近平主席在旧金山宣布“中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”。“很荣幸，我当时就在现场，坐在观众席的第一排。越来越多斯特拉孔市的青少年正通过这一倡议访问中国。”穆里说。

2024年3月，穆里带领24名美国学生访问中国。“行程安排得非常好，孩子们都收获颇丰。美中关系的未来在青年，这样的活动是美中人文交流的典范。”穆里同时也希望未来有更多美国退休人士到中国去旅游。

访问中国的经历给穆里留下了深刻印象。“印象最深刻的是中国良好的基础设施，道路、建筑、商店、机场、火车站都非常现代。”穆里说，“在中国城市的街道上，我们很少看到垃圾、涂鸦和无家可归者。中国是一个让人感到非常安全的国家。”

“我还感受到中国通过发展新能源产业推动绿色低碳转型的决心与诚意，相关政策措施给中国空气质量带来了显著改善。”穆里坦言自己是新能源汽车的支持者，一直积极推动当地电动汽车市场发展，“我拥有三辆电动汽车，包括一台2024年最新生产的特斯拉汽车。我在中国看到，道路上行驶着许多特斯拉汽车，这也体现了美中之间经贸的活力。”

华盛顿州同中国保持着密切的经贸往来。穆里表示，美中双方应保持合作与友好关系，“我们可以进行坦诚的交流与讨论，相互学习，这会让我们变得越来越好”。

《 人民日报 》（ 2025年01月11日 02 版）

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