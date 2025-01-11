新华社马累1月10日电 （记者车宏亮）当地时间1月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅结束访问非洲回国途中经停马尔代夫，与马尔代夫总统穆伊兹进行了友好会见。

穆伊兹请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。穆伊兹说，我去年对中国进行的国事访问十分成功，留下很多美好回忆。马中两国始终相互理解、真诚相待，双方保持着密切高层交往，合作成果丰硕，很高兴中国已成为马尔代夫第一大游客来源国。马尔代夫愿永远做中国最亲密的伙伴，不断巩固传统友谊，密切各领域合作，推动两国关系取得更大发展。马方赞赏中国为维护世界和平稳定展现的领导力，愿同中方加强在国际地区事务中的协调配合，共同维护国际公平正义。

王毅转达习近平主席对穆伊兹的亲切问候和新年祝福。王毅说，去年今天，阁下成功对中国进行国事访问，成为中马关系的高光时刻。两国元首一致同意将中马关系提升为全面战略合作伙伴，共同致力于打造中马命运共同体，为两国关系擘划了广阔前景。中马合作树立了大小国家相互尊重、平等相待、共同发展的典范。中方赞赏总统阁下和马尔代夫政府坚定奉行对华友好政策，坚定恪守一个中国原则。中方将一如既往支持马方维护国家独立主权，积极探索符合本国国情的发展道路。

《 人民日报 》（ 2025年01月11日 02 版）

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