“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动在老挝全境放映20部、超100场中国优秀电影

本报记者 孙广勇

从老挝北部南塔省省会南塔市出发，沿着盘旋的山路驱车50多公里，记者来到群山环抱中的万普卡县。傍晚时分，县城中心的一块空地上立起电影幕布，草地上铺上席子，一群孩子在玩耍中等待电影开场。

“我看过中国的电影，那是两年前。今天听说放映队要来，我和十几个小伙伴一起来了。”得知记者来自中国，小男孩坎赛兴奋地对记者说。

太阳慢慢落山，忙完农活的大人们也陆陆续续结伴来到放映场。夜幕降临，电影放映开始。首先放映的是译配老挝语的动画电影《雄狮少年》。影片讲述了一名普通岭南少年追逐舞狮梦想、努力打拼奋斗的故事。该片融合展示了中国优秀传统文化和南方地域文化特色。精彩的画面和动人的故事引发现场观众共鸣，掌声不时回荡在夜空。

“我敬佩男主角努力向上的精神”“我想去中国，看看电影里出现的高楼大厦”……放映结束，几个孩子围了上来，迫不及待地向记者讲述自己的感受。

为老挝民众带来欢声笑语的，是“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动。该活动举办以来，已在老挝全境放映20部、超100场中国优秀电影。活动旨在以中国电影为媒介，通过更加丰富多元的方式深化中老文化交流互鉴，增进两国人民的了解和友谊，推动构建中老命运共同体。

“影片的老挝语配音很地道，通俗易懂，我们在观看时很容易产生共鸣。”与村民一起观看电影的万普卡县副县长颂旺说。

老挝电影局工作人员颂蓬连续6年协助中方工作人员到老挝乡村放映电影，他告诉记者：“老挝山村民众很少有看电影的机会，露天电影院不仅给他们带来欢乐，还帮助他们了解外面的世界。”

除下乡巡映外，放映队还与老方共同在占巴塞、琅勃拉邦以及华潘等省份设立放映点。中方捐赠了数字电影流动放映设备，并培训当地放映员，方便更多老挝民众观看电影。

“活动搭建起了促进两国民相亲、心相通的桥梁。”老挝新闻文化旅游部副部长万西表示，通过巡映活动，题材多元、制作精良的中国优秀电影不仅给老挝民众带来了欢乐，也为老挝民众打开了了解中国、了解世界的一扇窗。

（本报老挝南塔电）

《 人民日报 》（ 2025年01月11日 02 版）

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