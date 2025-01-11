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非中合作助力非洲农业可持续发展（国际论坛）

巴布卡尔·曼内
2025年01月11日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国历史性解决绝对贫困问题，秉持共同发展、互利共赢的理念，积极参与全球发展治理，与各国分享减贫经验，极大提振广大发展中国家抗击饥饿与贫困的信心


　　中国实现8亿贫困人口全部脱贫，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，对全球减贫贡献率超过70%，这是令人钦佩的发展成就。在打赢脱贫攻坚战的过程中，中国政府坚持以人民为中心，充分调动各方资源，提高贫困地区民众自主发展能力，积累了丰富减贫经验，值得非洲国家借鉴。

　　粮食安全与消除贫困有密切关系。如果吃不饱，人们就无法获得发展能力。在非洲，饥饿与贫困问题仍是严峻挑战。2024年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2022年至2023年间，非洲每5人中就有1人面临饥饿。非洲农业发展面临资金紧缺、基础设施和农业设备匮乏、生产方式较落后等因素制约。通过与包括中国在内的各方伙伴合作，非洲国家正努力提升粮食生产能力，让非洲民众早日摆脱贫困。

　　2008年起，非洲水稻中心与中国农业科学院、比尔及梅琳达·盖茨基金会等机构在非洲国家开展绿色超级稻的培育工作。绿色超级稻是指在提高水稻产量的基础上，尽量少施化肥、少打农药、节约水资源，让稻米既高产又好吃。项目实施过程中，中方专家为非洲带来先进的杂交稻制种和栽培技术，手把手教当地技术专家培育绿色超级稻品种。经过培育和筛选的新品种抗逆性好，耐高温、抗病虫，稻米产量也大幅提升。我曾在塞内加尔、科特迪瓦等国家实地考察，发现种植绿色超级稻后，当地粮食产量提高了，农民的生活也越来越好。

　　技术合作对于非洲国家提升粮食生产能力、消除贫困至关重要。当前，中国正与非洲国家加强水稻育种领域合作，助力当地建立良种生产体系和推广体系，扩大优质高产水稻品种在当地的种植。这有助于增加当地稻农的收入，提高粮食自给率，为保障粮食安全、消除贫困奠定基础。

　　中国不仅有着先进的水稻育种技术，在农业机械化、肥料管理和灌溉技术等方面也有亮眼表现。2024年10月，我前往北京参加2024世界农业科技创新大会，并前往海南省三亚市就热带农业生产等话题与中方伙伴开展讨论。走访参观时，我注意到绿色、可持续已成为中国农业发展的特色。“稻鱼共生”模式兼具经济效益和生态效益，太阳能灌溉系统的应用大大降低农业生产的能源成本……未来，非洲与中国可以在农业技术领域开展更广泛合作，助力非洲农业可持续发展。

　　农业现代化是非洲国家实现自主可持续发展的重要基础。中方2023年发布《中国助力非洲农业现代化计划》，通过向非洲派遣农业技术专家、建设农业技术示范中心、成立中非农业科技创新联盟等方式，帮助非洲国家实现粮食自给自足和自主可持续发展，有效提升非洲粮食安全保障能力，为非洲国家的减贫事业作出贡献。

　　正如习近平主席所指出的，中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。中国历史性解决绝对贫困问题，秉持共同发展、互利共赢的理念，积极参与全球发展治理，与各国分享减贫经验，极大提振广大发展中国家抗击饥饿与贫困的信心。我们期待与中方进一步加强合作，促进非洲农业可持续发展，携手推进国际减贫进程。

　　（作者为非洲水稻中心总干事、国际农业研究磋商组织西非和中非区域主任）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月11日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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