中国国际形象全球调查报告首次发布——

本报记者 高 乔 彭训文

近日，环球时报社发布中国国际形象全球调查报告（以下简称“报告”）。2024年8月至11月，中国国际形象全球调查面向46个国家、5.1万名民众进行问卷调查，这也是新中国成立以来，中国开展的规模最大、样本量最多、问卷设计最全面深入的全球民意调查。问卷深入调查国外民众如何感受中国变化、怎样看待中国发展、如何认知中国形象。报告显示，各国受访民众认为中国发展前景光明，近八成国外受访民众对中国发展前景有信心。

认同中国是世界经济增长主要动力源

报告显示，中国的综合国力及各项实力被国外受访民众普遍评价为“强”。经济实力强获认可比例最高，达77%；其次为科技实力（75%）和金融实力（72%）。年轻群体对中国科技实力的评价更高。非洲国家、金砖国家、中东国家、发展中国家有超过七成民众认为中国综合国力强；该比例在东盟国家和欧洲国家超过六成，在发达国家超过半数。

调查发现，多数国外民众对中国未来经济增长与发展潜能持积极看法，近八成国外民众对中国发展前景有信心。九成多国外受访民众认为，未来10年中国经济会持续增长，近六成认同中国是世界经济增长的主要动力源。六成国外民众认同中国进一步全面深化改革开放“方向正确”。约2/3认同中国经济前景光明、有潜力。非洲国家（81%）对中国经济前景光明的认同比例最高，中东国家、金砖国家、发展中国家的该比例超过七成，欧洲国家和东盟国家超过六成，发达国家超过半数。

调查问卷让被访者自主描绘其过去一年里对中国的突出印象。报告显示，各国民众使用率最高的关键词包括“经济”“技术/科技”“发展/发达”“好”“强大/强国”“先进/创新”“文化/文明”“商品/产品”“人口众多”“中餐/美食”等。在发达国家、欧洲国家、中东国家和东盟国家，“经济”被提及的频次居首；在发展中国家、非洲国家、金砖国家，“技术”被提及的频次最高。

对中国人的奋斗精神和创新精神印象好

报告显示，国外受访民众对中国感兴趣的比例超过九成，四成民众对中国感兴趣的程度很高，包括14%的“极其感兴趣”和26%的“非常感兴趣”。发展中国家民众（95%）对中国感兴趣的比例高于发达国家（86%）。在对中国的主观情感方面，总体有63%的国外民众表示对中国有好感，两成持中立态度。从不同国家群组来看，非洲国家的对华好感度最高，达84%；拉美国家、金砖国家和发展中国家超过七成，东盟国家接近七成，中东国家超过六成；欧洲国家对华好感度接近半数，约三成持中立态度。

关于对中国和中国人的综合评价，近六成国外民众对中国的整体印象评价为“好”，中立态度为三成多。对中国的科学技术和经济发展持有好印象的比例为74%、72%，对中国文化持有好印象的比例超过六成。55%的国外民众对中国人的整体印象评价为“好”，36%持中立态度。中国人的奋斗精神和创新精神给七成多国外民众留下了好印象。

本次调查还列举了10余项有代表性的中国事物，并逐一向国外民众询问喜爱与否。其中，长城（67%）、高铁（65%）、熊猫（63%）、智能手机（61%）的获喜爱比例超过六成，过境免签（57%）、电动汽车（55%）和网络购物（55%）的获喜爱比例超过半数，中餐（48%）和TikTok（48%）的获喜爱比例接近半数。

期待中国未来更多参与国际事务、贡献更大力量

在国际事务方面，近七成（69%）国外受访民众期待中国未来更多参与国际事务或发挥更大作用。近九成（88%）支持中国在有关国际机构、机制或平台中主动发挥更大作用。八成多期待中国在经贸合作与教科文两个领域作出更多国际贡献；近3/4期待中国在国际秩序建设、维护和平稳定方面发挥更大作用。国外受访民众对“构建人类命运共同体”的认知率达66%，对三大全球倡议和共建“一带一路”倡议的认知率为七成左右。对“平等有序的世界多极化”和“普惠包容的经济全球化”两项主张，国外民意有超过半数认同，中立态度约三成。绝大多数国外受访民众认同中国是“全球南方”一员。

中国已同183个国家建立外交关系，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。报告显示，超过八成国外受访民众认为本国与中国的关系是友好的、正常的、战略合作的。数据比较发现，非洲国家大多数民众将中国视为“战略合作伙伴”或“友好国家”；发展中国家、东盟国家、中东国家、金砖国家的民众将中国视为“战略合作伙伴”“友好国家”“正常关系国家”的比例相对较高；欧洲国家将中国视为“友好国家”“正常关系国家”的比例相对较高；发达国家将中国视为“正常关系国家”的比例相对较高。

关于本国与中国关系的未来变化，62%的国外民众希望变得更好。95%的国外民众欢迎中国人到访本国。中国优化实施过境免签政策后，近七成受访者表示未来愿意来访中国。

(责编：赵欣悦、袁勃)