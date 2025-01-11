首届中国文化与生活方式博览会在巴黎举办——

本报记者 高 乔

华裔青年志愿者在卢浮宫展示汉服。

本文配图均由受访者提供

观众在博览会现场体验中国龙工艺品制作。

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当法国卢浮宫遇上中国文化生活，会碰撞出怎样的奇妙火花？

近日，首届中国文化与生活方式博览会在法国巴黎举办，为法国观众带来剪纸、书法、绘画等中华文化体验项目，近距离展示中国茶艺、中医、武术文化，吸引当地观众前来互动体验。在博览会上，丰富多彩的文化体验活动拉近了中法民众的距离，活跃的华裔青年成为中法文化交流中的新生力量。

打造跨国文化聚会

在法国巴黎卢浮宫卡鲁塞尔厅的入口，一群身着汉服、盛装出行的华裔青年吸引着往来游客的目光。富有中华传统文化特色的“汉服游”，成为卢浮宫卡鲁塞尔厅前的一道亮丽风景线。

在近日由华二代协会主办的首届中国文化与生活方式博览会上，儿童汉服时装秀、中国传统工艺手工坊、中国茶艺体验、中国古代婚礼仪式展示、中华传统武术表演等丰富的中华文化体验活动，吸引许多当地民众前来参与。裸眼3D艺术装置等中国科技企业带来的特色项目，也吸引观众驻足体验。活动现场，海南、云南等中国热门旅游地的风采展示，也为法国民众了解多彩中国提供了一个窗口。

作为由侨界新生代主要策划、筹办的一场文化交流活动，中国文化与生活方式博览会呈现出侨界新生代群体对中华文化的认识以及中西结合的现代策展理念。来自法国、西班牙、美国等多国华裔青年齐聚卢浮宫卡鲁塞尔厅，作为志愿者参与博览会的台前幕后工作，不仅带来丰富多彩的文化创意体验活动，而且为观众提供法语、英语、西班牙语、意大利语等多语种的现场服务，更好地向欧洲多国游客传播中华文化。

“这次博览会历经近15个月的筹备工作，联合多国华裔青年和侨界社团力量，策划了许多有代表性的中华文化互动活动，同时邀请具有代表性的中国科技企业参与，希望能打造一场符合欧洲观众口味的现代化、高水平的跨国文化聚会。”华二代协会会长詹胜洁接受本报记者采访时介绍，这次为期3天的博览会，展览面积达到3000平方米，得到了巴黎市政府的官方推荐，吸引了8000余名现场观众，海外线上直播观看人数超过3.5万人。

“许多华裔青年不仅前来参加活动，还自发地在社交平台推荐这次博览会，现场的当地游客也都玩得很开心。能让更多华裔青年参与传播中华文化的过程，让欧洲朋友更真切地感受现在的中国人如何传承发扬中华文化，我们举办活动的初心就实现了。”詹胜洁说。

00后华裔青年表现亮眼

“首届中国文化与生活方式展览在巴黎卢浮宫举行，感兴趣的朋友可以来看武术表演，还有其他中国文化展示哦！”博览会期间，方乐芳在海外社交媒体上发布自己进行武术表演的图文，搭配着“欢呼”“礼花”的表情包和中国、法国的国旗。作为从小练习武术、屡获国际武术界奖项的法国华裔青年，方乐芳乐于用这种方式，向更多法国民众展示武术刚柔并济的魅力。

在活动中，00后华裔青年的身影尤为亮眼。法国华裔青年陈琢刚刚结束大学考试，第二天就投入博览会的志愿者工作。在博览会现场，她主要负责为现场观众介绍、演示剪纸和中国龙玩具制作过程。在和观众的密切交流中，她感受到了与众不同的文化认同感。

“现场我几乎没有时间拿出手机来，很多法国小朋友对这些项目很感兴趣，教小朋友们了解中华文化非常有趣。我在巴黎出生长大，好像很擅长和孩子们打交道。”陈琢笑着说，“在互动活动中，我能够自然流畅地和法国观众交流，给他们介绍这些互动活动背后的文化含义。这也让我感受到，自己作为华裔青年在中外文化交流方面的天然优势。”

“有一个法国阿姨连续两天都到展览现场，和我们热情地用中文交流，她跟我们说，她不仅坚持学习中文，还参加了和中华文化相关的当地社团，看中国相关的书。”陈琢说，“尽管她的中文不是特别流利，但是我们非常愿意和她慢慢地用中文交流，听到她与中国的故事，我感到非常惊喜：原来我们身边就有这么热爱中华文化的法国人。”

西班牙华侨青年郑雅欣专程飞到巴黎参加这次博览会。活动期间，她热心地在社交网络上频频发帖，吸引更多欧洲朋友前来观展。

“我从小在西班牙长大，和现场观众沟通时我说英文，和华人沟通主要用中文，但是我没有想到，西班牙语也能派上用场。”郑雅欣兴奋地分享她在博览会上做志愿者的经历，“在写福字的体验区，我遇见一对夫妇带着儿子，他们说着西班牙语，问我什么是‘福’。我和他们聊起来，发现他们来自厄瓜多尔，在法国旅游的途中碰巧遇到这次展览。”郑雅欣非常详细地给他们介绍了福字在中华文化中代表的祝福含义，教他们一笔一画地写福字，和他们合影留念，也因为语言的亲近和他们热聊起来。

“他们对中国书法非常感兴趣，连续两天来展览现场体验，写了好几张福字，有一张挂在展览现场的展示墙上，一张自己带回家收藏。”郑雅欣说，“这大概就是中华文化的魅力，它能够跨越语言障碍，将不同地域的人们紧密连接在一起。”

传承中华文化的新生力量

博览会上，侨界新生代不仅成为中法文化交流的桥梁，也通过参与活动夯实着自己对中华文化的理解。

“现场有人讲解中国传统婚俗、汉服、武术、中医等我们日常生活不经常接触的中华文化知识。我每年都会回到中国探亲，也在展览中加深了对祖籍国文化的了解和热爱。”陈琢说，更让她惊喜的是，她在现场交到不少新朋友。“现场的志愿者很多是和我同龄的华裔青年，大家因为参加这次博览会认识彼此。相信我们之后也能一起玩，成为好朋友。”

“这次展览让法国观众切身感受到中国人丰富的文化生活，感知中法文化交流的温度，也在文化交流碰撞中激发创新灵感。”郑雅欣说，“作为侨界新生代，我们在参与活动的过程中，为其他国家的朋友介绍中华文化，感受到他们对中华文化发自内心的喜爱，文化认同感、自豪感油然而生。在促进中外文化交流的过程中，侨界新生代自带能量。”

作为在法国长大、工作、生活多年的华侨，詹胜洁对华二代对中华文化的独特认同感深有体会。“对于常年生活在海外的华裔新生代来说，加深中华文化认同感，更像一种‘积水成川’的过程。就像活动中，华裔青年志愿者穿上汉服，一起在卢浮宫里‘出游’，他们在这种集体活动中能感受到中华文化的强大感召力，也增强他们的文化自信。对中华文化一点一滴的感受和认同，最终会积累成一股传承发扬中华文化的持久力量。”詹胜洁说，“华二代协会就是想为华裔青年打造这样的平台，帮助他们更深入地感受中华文化的活力，也更自信地向海外朋友传播中华文化，讲好中国故事。”

博览会刚落下帷幕，华二代协会已开始奔赴下一次文化聚会。“我们正在筹备2025年中秋节的中华文化体验活动，希望能继续为法国朋友提供一场中华文化‘流动的盛宴’。”詹胜洁说。

(责编：袁勃、赵欣悦)