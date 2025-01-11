——记中国戏剧法国乡村行活动

在法国巴黎圣母院前，来自中国福建展演团的演员表演布袋木偶戏《巴黎圣母院》。

新华社记者 高 静摄

夜幕低垂，华灯初上。戏剧之城阿维尼翁的红雀剧院内灯火辉煌：圆场轻盈如风，水袖翻飞如云，演绎中国古典爱情剧目《百花亭》；操偶师十指弄巧，布袋木偶翻滚腾挪，以独特风格呈现法国经典名作《巴黎圣母院》；武术与杂技交融，铙钹声声震耳，带来别具一格的打城戏《献铙钹》……

此情此景，来自一支中国福建传统戏剧团在法国南部阿维尼翁的演出。这也是中法美丽乡村行活动在法国乡镇巡演的最后一站。

近日，由中国歌剧研究会、福建艺术职业学院和法国美丽乡村联盟共同主办的中法美丽乡村行活动举行。活动汇集众多传承千百年、至今仍活跃在福建各乡村的经典折子戏和表现中国茶文化的舞蹈，依次在法国南部佩尔讷莱方丹、卢尔马兰、戈尔德和阿维尼翁4个景色优美、人文底蕴浓厚的乡镇演出。

本次展演内容丰富，除《百花亭》《巴黎圣母院》《献铙钹》外，还有融入福建闽剧、叙述中国茶文化历史内涵的舞蹈《采茶》，提线木偶戏《钟馗醉酒》，以及用高甲戏演绎的法国喜剧作家莫里哀作品《吝啬鬼》。巡演场场爆满，让法国观众近距离感受到中国传统艺术魅力，创新演绎方式也加深中法文化交流融合。

“演出如此精彩！所有演出都很出色！”80岁观众塞西尔激动地说，在卢马尔兰看完演出后，自己次日又赶到戈尔德“二刷”表演。她还将自己亲手缝制的薰衣草香包送给展演团导演，香包上绣着法语“感谢”。

对于融合中法文化的创新戏剧剧目，从业近60年的法国资深戏剧家克里斯蒂安·吕西亚尼感触良多。他说，通过中国传统戏剧形式来演绎法国文化作品，这让“法国人对法国文化有了新的发现”，这种价值超越戏剧本身。

中法美丽乡村行展演团团长宋晨认为，这次活动令自己深切感受到法国观众对中国传统艺术的热爱，希望今后有更多机会走进法国等欧洲国家，传播中华文化。展演团总导演郭小男说，这次福建的5大剧种首度走入法国乡村，为两国今后文化交流打开新路径。

红雀剧院经理、阿维尼翁民间戏剧节协会联合主席哈罗德·大卫曾多次到访中国，他认为法中文化交流很有必要，通过文化和艺术合作，可以让法国人从新的角度了解中国。

“下一步我们打算促成法中艺术家同台亮相，在合作中学习彼此不同的艺术表现手法。更重要的是，我们要为不同文化间的对话创造条件，让两国艺术家相遇、相识并共同创作。”大卫说。

（据新华社法国阿维尼翁电 记者罗毓、孙鑫晶）

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