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特朗普在“封口费”案中被判无条件释放

2025年01月11日01:04 | 来源：新华网
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　　新华社纽约1月10日电（记者刘亚南）美国纽约州最高法院法官胡安·梅尔尚10日就美国候任总统特朗普所涉“封口费”案作出判决，宣布特朗普为重罪犯，但予以无条件释放。

　　根据判决，特朗普免于入狱，也没有受到罚款或缓行处罚。梅尔尚在宣读判决时说，虽然对美国总统异乎寻常的法律保护超过其他因素，但这些保护“不会降低犯罪的严重性，也不会以任何方式让犯罪变得正当”。

　　特朗普当天以视频方式出席宣判听证会，并坚称自己无辜，没有做任何错事。曼哈顿地区检方在听证会上建议法官作出无条件释放判决。根据有关法律规定，特朗普在宣判后可以启动上诉程序。特朗普随后在社交媒体上宣布，将会就这一判决提起上诉。

　　梅尔尚3日在宣布该案宣判日期时表示，考虑到总统豁免权及其他现实情况后，要确保了结此案并给被告留出上诉选项，作出无条件释放判决看起来是最可行的解决方案。

　　特朗普代理律师近日分别在纽约州最高法院上诉法庭、纽约州上诉法院和美国最高法院提起动议，以总统豁免权为由要求中止“封口费”案判决，但均遭到拒绝。

　　美国纽约市一个由12人组成的陪审团在2024年5月30日裁定，特朗普为隐瞒2016年美国总统选举期间向一名成人电影女演员支付13万美元“封口费”一事，伪造商业记录，违反纽约州相关法律，所涉34项刑事指控成立。该案判决日期最初定在2024年7月11日，后被几度推迟。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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