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全球瞭望｜白俄罗斯第一副外长：白中频繁的人文交流助力双边关系发展

2025年01月10日11:24 | 来源：新华网
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新华社明斯克1月9日电（记者陈汀）白俄罗斯外交部第一副部长卢卡舍维奇日前接受白俄罗斯国家通讯社采访时说，多年以来，白中两国合作领域不断拓宽，特别是人文交流互动频繁，助力白中全天候全面战略伙伴关系发展。

卢卡舍维奇说，白国家大剧院每年赴华巡演，“中国文化日”在白俄罗斯举办，白国家图书馆开设中国图书中心，第30届“落叶时节”明斯克国际电影节举办中国电影日，中国影片《长安·长安》斩获明斯克国际电影节最高奖……这些文化活动增进了两国民心相通。

卢卡舍维奇表示，中国已成为白俄罗斯人喜爱的旅游目的地，白俄罗斯也被列入中国的旅游目的地推荐名单。中国国际航空公司于2015年开通北京-明斯克航班，2024年12月白俄罗斯航空公司和中国国际航空公司相继开通明斯克-乌鲁木齐和北京-西安-明斯克航班，航空领域的合作为促进双方经贸往来、加强文旅交流奠定良好基础。

在卢卡舍维奇看来，白中医学领域合作潜力巨大，中国传统医学未来可能在白普及。他表示，两国政府已签署合作发展中医药中心协议，越来越多的中医专家在白行医，针灸疗法受到白民众欢迎。

卢卡舍维奇说，两国教育合作保持强劲增长势头，两国高校机构间签署700多项合作协议，增加学生和研究人员实习机会，双方还建立联合研究实验室。

2024年和2025年是中白科技创新年。卢卡舍维奇说，白中正积极开展联合科技项目，双方企业将落实新一批项目，以提高科技成果的转化效率。“在这一领域，中国有很多地方值得学习借鉴。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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