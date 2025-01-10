打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟气候监测机构：2024年为有记录以来最热年份

2025年01月10日11:23 | 来源：新华网
小字号

新华社布鲁塞尔1月10日电（记者张兆卿 丁英华）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局10日确认，2024年成为自1850年有相关记录以来最热的年份，多项关键气候指标破纪录。

哥白尼气候变化服务局当天发布新闻公报说，2024年全球平均气温达到15.10摄氏度，比上个最热年份2023年高出0.12摄氏度，比工业化前（1850年至1900年）的气温水平高出1.6摄氏度。2024年是首个全球平均气温比工业化前水平高出1.5摄氏度以上的年份。2024年除7月份以外，全年其他月份全球月平均气温也均比工业化前水平高出1.5摄氏度以上。

哥白尼气候变化服务局强调，上述数据并不意味着全球平均气温升幅已突破《巴黎协定》提出的把升温控制在1.5摄氏度以内的理想目标。《巴黎协定》相关表述指全球多年的长期变暖情况，而非某月或某年一时升幅突破温控目标。

数据还显示，2024年7月22日全球日平均气温创下17.16摄氏度的新纪录。哥白尼气候变化服务局说，人类活动导致的气候变化是全球地表和海洋表面温度急剧上升的主要驱动因素，厄尔尼诺/南方涛动现象（ENSO）的演变等因素也导致了2024年的温度异常。

该机构监测显示，2024年大气中二氧化碳和甲烷浓度均达到创纪录水平，分别为422ppm（1ppm为百万分之一）和1897ppb（1ppb为十亿分之一）。2024年全球范围还记录了大量极端天气事件，包括风暴、洪水、热浪、干旱和野火等。极端天气事件发生频率和强度不断增加，对全球民众的生计构成“重大风险”。

欧洲中期天气预报中心气候战略负责人萨曼莎·伯吉斯说，包括2024年在内的过去10年是有记录以来最热的10年，“我们如今正处于突破《巴黎协定》设定的1.5摄氏度（理想温控目标）的临界点”。

哥白尼气候变化服务局主任卡洛·布翁滕波表示，人类应基于证据应对气候挑战，“未来在我们手中，迅速而果断的行动仍可以改变未来的气候轨迹”。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部