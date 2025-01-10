新华社阿布贾1月9日电（记者杨喆）当地时间2025年1月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿布贾同尼日利亚外长图加尔会谈后共同会见记者。

王毅介绍了访问尼日利亚情况，表示在习近平主席和提努布总统战略引领下，中尼关系发展取得了三大突出成果：一是关系定位实现了新飞跃，两国元首共同宣布中尼关系提升为全面战略伙伴关系。二是团结协作建立了新平台。中尼政府间委员会首次全会成功召开，推动中尼合作提质升级、协同并进。三是国际合作达到了新高度。双方在国际地区事务中密切协调，携手推进“全球南方”群体性崛起和发展振兴。

王毅说，建交半个多世纪以来，无论国际风云如何变幻，中尼始终本着相互尊重、平等相待的精神深化友好、务实合作，成为南南合作的成功范例、中非合作的重要标杆。双方要在两国元首引领下，坚持中尼关系的“战略性”，继续在涉及彼此核心关切问题上坚定相互支持，始终做相互信赖的好兄弟。突出中尼关系的“示范性”，继续“敢为人先”，为中非合作高质量发展和非洲现代化注入动力和信心。发挥中尼关系的“互补性”，充分对接各自优势，不断挖掘清洁能源、绿色矿产、金融等新领域合作潜力。拓展中尼关系的“全面性”，推动经贸、农业、人文、国防、科技、航天等各领域合作全面协同发展。相信在双方共同努力下，中尼全面战略伙伴关系必将迎来更加辉煌的明天。

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