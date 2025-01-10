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拒缴会费 美国失去世界反兴奋剂机构执委资格

2025年01月10日10:51 | 来源：新华网
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新华社北京1月10日电（记者马向菲）世界反兴奋剂机构（WADA）日前证实，由于美国拖欠2024年会费，从今年1月1日起其代表丧失执委资格。

WADA在一份给记者的邮件中表示，根据《世界反兴奋剂机构章程》第6.6条，未缴会费国家（地区）的代表没有加入理事会或者执委会的资格。“因此，上一年未缴纳会费的国家（地区）的代表将自动失去其理事会或者执委会席位。”

目前WADA官方网站执委会名单尚未更新，此前执委会中来自美国的代表为美国白宫国家禁毒政策办公室主任拉胡尔·古普塔。

WADA表示，美国欠缴2024年会费362.5万美元（1美元约合7.33元人民币），而WADA2025年总预算为5750万美元。

美国与WADA的最近一轮摩擦源于对中国23名运动员食品污染事件的处理。尽管经过中国、WADA以及世界泳联等多方调查与研究证实中国运动员没有违规行为，但美国依旧不断抨击WADA。

这一争端还给2034年盐湖城冬奥会蒙上阴影。国际奥委会要求美国犹他州盐湖城作为冬奥会举办方，要“尊重WADA的最高权威”，但美国与WADA持续不断的矛盾让相关人士担心盐湖城冬奥会会受到影响。

(责编：苏缨翔、张悦)

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