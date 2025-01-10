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行走拉美手记｜“如果加征关税，埋单的终将是美国消费者”

2025年01月10日10:50 | 来源：新华网
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新华社墨西哥乌鲁阿潘1月9日电 行走拉美手记｜“如果加征关税，埋单的终将是美国消费者”

新华社记者吴昊 席玥

“美国毫无依据地威胁，更像是将关税当成一种谈判策略。”墨西哥西部米却肯州农场主恩里克·包蒂斯塔说起美国加征关税威胁，语气中透出无奈与愤怒。

美国候任总统特朗普2024年11月底在社交媒体上称，自他上任首日起，美国将对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，直至毒品与非法移民问题得到有效解决。

包蒂斯塔出身于米却肯州乌鲁阿潘市的农业世家。60多年前，他父亲便开始种植享有“绿色黄金”之称的牛油果。在美国市场刚开放牛油果进口时，包蒂斯塔就作为当地牛油果行业代表，从事相关贸易活动，熟知美方各种贸易谈判手段。

米却肯州是墨西哥牛油果主产地，乌鲁阿潘被誉为“牛油果之都”。据墨农业部数据，该州牛油果种植面积约1590平方千米，占全国总种植面积的五分之四。作为重要产业，牛油果种植为墨西哥创造超过30万个直接就业机会和近8万个间接就业机会，同时每收获千吨牛油果，就能创造约160个就业机会。

面对美国关税威胁，包蒂斯塔忧心忡忡又无可奈何。“美国惯于将责任归咎于他人，总是将其国内问题归因于第三方。”

2024年12月初，乌鲁阿潘举行墨西哥第17届全国牛油果产业系统大会，不少与会者都表达了对美国加征关税可能冲击产业链的担忧。当地农业生态学家安东尼奥告诉记者，美国加征关税可能导致当地种植、收割、加工、运输等所有产业链环节的成本和价格上升。

按种植惯例，在准备采摘收获牛油果期间，当地农户们会一边等待果实完全成熟，一边观望市场行情，待价格合适时再收割出售。在安东尼奥看来，市场价格预期不稳定，将增加农户选择合适采摘时间的风险。

这样的风险，通过产业链的成本传导，最终将会对牛油果出口价格产生影响。据美农业部数据，美国约三分之二的蔬菜进口以及一半的水果和坚果进口来自墨西哥，其中美国市场约占墨西哥牛油果出口总额的80%，2023年两国间牛油果贸易额达30亿美元。有媒体分析指出，加征关税举措一旦实施，将导致墨西哥出口美国的蔬菜和水果价格明显上升。

“说到底，如果加征关税，埋单的终将是美国消费者。”包蒂斯塔说。

此外，在谈到与关税相关的移民和毒品问题时，包蒂斯塔对美国的“甩锅”式单边政策感到愤慨。他说，美国应从根源上解决移民问题，而不是仅仅简单地加强边境管控，然后告诉移民“留在墨西哥吧”。他同样认为，美国应正视自身的毒品消费需求问题，而不是将责任完全推给墨西哥。

(责编：苏缨翔、张悦)

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