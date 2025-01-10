新华社阿布贾1月9日电（记者杨喆）当地时间2025年1月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿布贾同尼日利亚外长图加尔共同会见记者。

有记者问及中国将如何帮助非洲维护和平稳定，王毅表示，当今世界，只有同球共济，才能合力应对各类安全挑战。习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布中非携手推进现代化六大主张和十大伙伴行动，和平安全都是重要组成部分。中方愿同非方一道，推动全球安全倡议在非洲落地生根，携手建设和平安全的现代化，共筑新时代全天候中非命运共同体。

中国将坚定支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。非洲人民才是这片大陆真正的主人，完全有智慧、有能力也有权利解决好自己的问题。中方反对外部势力以任何形式干涉非洲国家的内政，支持非盟和各次区域组织发挥建设性作用，支持非洲的大国加强引领性行动，推动通过对话协商化解矛盾分歧，通过政治途径解决热点问题。

中国将坚定支持非洲加强和平安全能力建设。将同非方建立落实全球安全倡议伙伴关系，打造倡议合作示范区，推进安全共筑伙伴行动，向非方提供10亿元人民币无偿军事援助，帮助非洲国家培训6000名军队人才和1000名警务执法人员。中方还将继续支持非洲常备军和快速反应部队建设，支持非洲国家开展维和反恐行动。

中国将坚定支持非洲维护自身正当利益。践行真正的多边主义，不允许霸权主义和强权政治在非洲兴风作浪。中方在联合国安理会的一票永远属于非洲，将一如既往在多边场合为非洲国家合理诉求仗义执言。作为第二大维和捐款国，中方将继续支持联合国在非洲的维和行动。

中国将坚定支持非洲通过发展促进安全。愿同非方共同开展十大伙伴行动，利用好峰会宣布的3600亿元人民币额度资金支持，深化各领域合作，助力非洲国家消除不安全的土壤，以发展振兴实现长治久安。

尼日利亚是非洲大国和西共体轮值主席国，在维护西非和萨赫勒地区和平方面发挥着重要作用。中方支持尼日利亚团结地区国家，坚持联合自强，以和解聚合力，以发展促安全，维护好地区和平稳定。中方也愿为此作出力所能及的贡献。

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