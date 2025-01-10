新华社拉姆安拉1月9日电 题：蓬勃发展的新疆背后，是治理有方的中国——访巴勒斯坦法塔赫革命委员会委员巴萨姆·扎卡奈

新华社记者黄泽民

巴勒斯坦法塔赫革命委员会委员巴萨姆·扎卡奈日前接受新华社记者专访时表示，通过实地考察，他看到一个治理有方、快速发展的中国，其中新疆蓬勃发展、民族和谐，与一些西方媒体抹黑报道截然不同。

扎卡奈说，他在中国感受到一种开放、包容的环境。从2012年到2024年，他曾多次到访中国，亲眼见证了中国在经济和工业领域的飞速发展。中国在发展规划中考虑气候变化等因素，助力世界走向清洁和繁荣的未来；中国政府注重实现国家间的互惠互利。

今年3月至4月，阿拉伯国家政党干部考察团一行在新疆乌鲁木齐市、昌吉市、吐鲁番市、喀什市、阿图什市参观访问。作为考察团团长的扎卡奈说，由于受到西方媒体不实报道的误导，他想象中的新疆是贫穷落后的，然而实际情况是，新疆的发展得到中国政府高度重视，已成为“一带一路”建设的重点地区。

在此次考察中，扎卡奈参观了一家生产果干等农产品的企业。得益于当地政府提供的专业技术、建议和营销等服务，该企业的收入在三年内实现大幅增长，附近许多农民的就业问题也得以解决。扎卡奈称赞说，“相信这种模式能帮助到很多人”。

扎卡奈还对一个农业示范区印象深刻。“巴勒斯坦许多产品由于无法当季售出而被销毁。但在了解了中国的农业产业化之后，我认为两国可以增进这方面的经验交流，巴方将从规模化生产和出口中获益。”扎卡奈说。

考察团参观当地清真寺等宗教场所时，中国对各民族宗教信仰自由的态度、对人权的尊重程度令扎卡奈由衷感叹。扎卡奈说，自己近年来走访过新疆和宁夏等地，看到中国政府支持所有贫困地区并尊重宗教信仰自由，致力于实现多民族间的和谐共处。

“美国等西方国家一些媒体长期抹黑歪曲中国形象，试图采取各种手段阻碍中国的进步和发展。”扎卡奈说，我们通过实地考察发现，西方媒体这些宣传完全是虚假的，各民族间的团结合作已使新疆成为地区发展和各民族和谐共处的典范。

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